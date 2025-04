Ritchie Blackmore uznawany jest za ikonę rocka i jednego z najwybitniejszych gitarzystów w historii ciężkich brzmień. Wymyślił słynny riff do "Smoke on the Water", dzięki któremu gry na gitarze nauczyło się tysiące muzyków na całym świecie. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiał z formacjami The Savages, The Outlaws, The Three Musketeers i Crusaders. Wreszcie dołączył do grupy Roundabout, która za namową Blackmore'a szybko zmieniła nazwę naDeep Purple.