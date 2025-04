Prowadząca po odpowiedzi rapera postanowiła pociągnąć temat i zapytała go, o to, jak jego zdaniem wygląda nasza planeta.

Będący w tym samym odcinku podcastu Marc Lamont Hill spytał rapera, czy udało mu się kiedyś dotrzeć do krawędzi Ziemi, na co ten wspomniał o superkontynencie sprzed setek milionów lat: "Myślę, że istnieje więcej lądów niż tylko te, które widzimy, bo kiedyś to wszystko było jednością i się rozdzieliło".

Dodatkowo Khalifa nie wierzy w to, że udało nam się eksplorować kosmos: "Kiedy podróżuję, patrząc na trasy, jakie obieramy, i jak to wygląda, nie da się podróżować w górę i w dół. Po prostu lecisz na wprost. To jedyny powód, dla którego tak myślę (...). W ogóle nie wierzę w eksplorację kosmosu. Nie wierzę, że badają kosmos tak intensywnie, jak twierdzą, że to robią".