"Od ponad 10 lat jestem silnie uzależniona (…), a jestem uzależniona od uwaga… kropli do nosa. Wiem, jak błaho może to brzmieć dla niektórych, ale Ci, którzy mają ten problem, wiedzą z jak dużymi konsekwencjami może się to wiązać (…). Od lat mam niekończący się katar, nawracające infekcje zatok i brak możliwości swobodnego oddychania bez używania kropli do nosa (…). Oprócz tego, że mam totalnie skrzywioną przegrodę nosową, to jeszcze w prawej dziurce nie mam praktycznie ułamka, milimetra przez, który może przepływać jakiekolwiek powietrze" - mówi w nagraniu.