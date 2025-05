Nemo opuszcza ojczyznę. Prosi fanów o pomoc w szukaniu mieszkania w Paryżu

Zaledwie rok po przeprowadzce z Berlina do Londynu, Nemo ponownie pakuje walizki. Tym razem kierunkiem jest stolica Francji. W opublikowanej na Instagramie relacji pisze po francusku: "Nazywam się Nemo i chcę przeprowadzić się do Paryża. Jeśli masz jakieś wskazówki dotyczące znalezienia mieszkania, daj mi znać". To jasny sygnał, że Nemo nie planuje powrotu do rodzinnej Szwajcarii, mimo ogromnej popularności, jaką zdobyło po zeszłorocznym konkursie.