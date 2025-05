Cleo dba o swoją prywatność: "Wy byście nawet nie wiedzieli, czy mam męża"

"Uważam, że jest to ważne, bo rodzina i moi najbliżsi to jest mój azyl, spokój, a w show-biznesie jest różnie. Czasami są zawirowania i absolutnie nie chciałabym w to mieszać moich rodziców, mojego partnera, brata czy najbliższych" - mówi Cleo. I dodaje: "Chronię moich najbliższych. Wy byście nawet nie wiedzieli, czy ja już urodziłam, mam dwójkę dzieci, męża. Nic byście nie wiedzieli, jestem w stanie to wszystko ukryć".