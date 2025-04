Zespół powróci do Polski na jeden klubowy koncert, który odbędzie się 22 września w Klubie Progresja w Warszawie. Bilety w cenie od 212 zł trafiły już do sprzedaży.

Do produkcji trzeciego albumu "Razamanaz" grupa zaprosiła basistę Deep Purple - Rogera Glovera, który zwrócił na nich uwagę podczas wspólnej trasy. Współpraca zapoczątkowała czasy największej świetności Nazareth, których piosenki wspinały się na szczyty list przebojów zachodniej Europy. W 1975 roku ukazał się album "Hair of the Dog", który przyniósł im uznanie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych sukces zarówno tego albumu (sprzedał się w liczbie ponad miliona egzemplarzy) i w ogóle - zespołu - był bezdyskusyjny, zaś singel "Love Hurts" do dziś chętnie grany jest na antenach stacji radiowych wielu krajów.