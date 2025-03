W ramach europejskiej trasy "Beyond The Black Tour 2025" Venom Inc. powróci do Polski na dwa koncerty. Pierwszy zgodnie z planem odbędzie się 7 maja w Progresji w Warszawie. Z kolei drugi z nich - 8 maja - przeniesiono z Krakowa (Kwadrat) do Zabrza (CK Wiatrak). Bilety na ten drugi koncert kosztują 130 zł (przedsprzedaż) i 150 zł (w dniu imprezy).

"Kultywując prawdziwą istotę Venom, pionierów ekstremalnego metalu, którzy rozpoczęli swe rządy w 1979 roku, Venom Inc. poprzysiągł wskrzesić pierwotnego ducha, utraconego na przestrzeni lat. Ku uciesze zarówno wiernych legionistów Venom, jak i nowych fanów, Venom Inc. wciąż rośnie w siłę, dostarczając klasyki z sercem, duszą i prawdziwym znaczeniem. Przygotujcie się na jedną z najcięższych tras 2025 roku!" - zapowiedziała ekipa z Newcastle.

Venom Inc. wraca do Polski. Kto jeszcze wystąpi?

Gościem specjalnym trasy będzie ceniona deathmetalowa grupa Krisiun z Brazylii. W składzie tournée nie zabraknie także mocnego polskiego akcentu, w "Beyond The Black Tour 2025" weźmie bowiem udział warszawska (blackened) deathmetalowa formacja Hate, która ma już za sobą nagrania nowego albumu "Bellum Regiis"; jego premierę w barwach Metal Blade Records zaplanowano na 2 maja, czyli na kilka dni przed polskimi koncertami u boku Venom Inc. Ostatnim uczestnikiem europejskich wojaży będzie Ater - enigmatyczna grupa z Chile spod znaku melodyjnego death metalu.

"Venom Inc to kawałek żywej historii metalu. Powstały na bazie legendarnego Venom, ten zespół niesie dalej sztandar surowego, diabelskiego metalu, który inspirował całe pokolenia ekstremalnej sceny. (...) To nie nostalgia - to wciąż metalowy atak, który nie bierze jeńców!" - czytamy.

Venom Inc. nie biorą jeńców

Zespół w 2015 r. założyli muzycy związani z Venom: Jeff "Mantas" Dunn (oryginalny gitarzysta Venom), grający na basie wokalista Tony "Demolition Man" Dolan (w Venom w latach 1989-1992) i perkusista Anthony "Abaddon" Bray, oryginalny bębniarz Venom. Tego ostatniego w 2018 r. zastąpił Amerykanin Jeramie "War Machine" Kling, a w kwietniu 2024 r. na stołku perkusyjnym pojawił się Marc "JXN" Jackson.

Pod koniec 2024 roku doszło do kolejnej oficjalnej zmiany w składzie Venom Inc. - Jeff "Mantas" Dunn zdecydował się odejść, tłumacząc swoją sytuację kwestiami zdrowotnymi (przeszedł dwa ataki serca w ciągu czterech lat) i koniecznością opieki nad chorą na raka żoną.

Od pewnego czasu gitarzystę na scenie zastępował Amerykanin Curran "Beleth" Murphy, mający na koncie występy w Annihilator, Nevermore i Shatter Messiah, który - po propozycji od Tony'ego Dolana - na stałe dołączył do Venom Inc.

"Avé", debiutancki album Venom Inc., miał swą premierę w 2017 roku. Pięć lat później światło dzienne ujrzał "There's Only Black" - drugi i, póki co, ostatni longplay grupy.

Ala Mikuśkiewicz zachwyciła jurorów "Must Be The Music". Otrzymała owacje na stojąco Polsat Polsat Promocja