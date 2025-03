Szerszej publiczności Dua Lipa dała się poznać po wydaniu "New Rules" i "IDGAF", jednak to właśnie "New Love" było pierwszym ważnym krokiem w stronę rozgłosu. Po podpisaniu kontraktu z Warner Bros. Records, Lipa w 2015 roku wydała swój debiutancki singiel. W kolejnym roku zyskała uznanie dzięki "Hotter Than Hell" i "Blow Your Mind (Mwah)", za to dopiero w czerwcu 2017 roku Dua wydała swój debiutancki, długogrający krążek. Płyta znalazła się w pierwszej dziesiątce list przebojów w Australii, Belgii, Irlandii, Holandii, Nowej Zelandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. To właśnie "Future Nostalgia" pomogła fanom wokalistki przetrwać pandemię, zaś jej ostatni projekt, zatytułowany "Radical Optimism", ma za zadanie głosić, że każde wyzwanie jest tak naprawdę szansą dla nas samych.