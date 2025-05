W połowie maja odbył się wielki finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei. Zwycięzcą okazał się JJ , pochodzący z Austrii, który zaprezentował publiczności piosenkę "Wasted Love" . Drugie miejsce zajął Izrael ( Yuval Raphael - "New Day Will Rise" ) , a trzecie Estonia ( Tommy Cash - "Espresso Macchiato" ).

Po swoim występie na Eurowizji Justyna Steczkowska obawiała się, że gdy wróci do Polski spotka ją ogromna fala krytyki. Okazało się, że rodacy kibicowali jej do ostatniej chwili i uważają, że dała z siebie wszystko. Wokalistka została przyjęta niezwykle ciepło, co dało się zauważyć podczas jej występu na Polsat Hit Festiwalu. Gwiazda po powrocie do Polski zdecydowała się bowiem zaprezentować swoje eurowizyjne show także naszej publiczności. Słuchacze tłumnie przybyli wówczas do Opery Leśnej w Sopocie, aby zobaczyć widowisko na własne oczy.