"Wymarzyłam coś na moich 5 urodzinach. Dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie. Nieśmiało, ale jednak... zapraszam Was na STADIONY!!! PS. Gdyby nie to nieustanne wsparcie, które codziennie dostaję od Was, dziś nie byłabym taka odważna. Dziękuję Wam moi kochani najukochańsi!" - ogłosiła w mediach społecznościowych sanah ( sprawdź! ).



25-letnia wokalistka w ramach "Uczty nad ucztami" wystąpi 15 sierpnia 2023 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie i 8 września 2023 r. na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.

Bilety na te koncerty trafią do sprzedaży 6 grudnia od godz. 12.



W ciągu ostatnich dwóch lat sanah udało się podbić muzyczny rynek i stać się najpopularniejszą wokalistyką w Polsce - zarówno w radiach, jak i streamingu.

sanah i "Najlepszy dzień w moim życiu"

Z okazji swoich 25. urodzin wokalistka opublikowała nową piosenkę "Najlepszy dzień w moim życiu". Piosence towarzyszy teledysk, w którym sanah występuje na stadionie.

Kim jest sanah?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej przeboje "Szampan" ( zobacz! ), "Ale jazz!" ( posłuchaj! ), "Melodia" ( posłuchaj! ) czy "ten Stan" ( posłuchaj! ) znają wszyscy. Dwie pierwsze płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się diamentem za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy.

W kwietniu wokalistka wydała swój trzeci album - "Uczta". Wydawnictwo liczy 11 utworów, wszystkie są wykonane z gośćmi, którzy byli przedstawiani wraz z publikowanymi piosenkami. Do stołu z wokalistką zasiedli Igor Herbut, Kwiat Jabłoni, Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Natalia Grosiak (Mikromusik), Artur Rojek, duet Miętha, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska i Vito Bambino.

Po premierze sanah ruszyła w trasę "Uczta Tour 2022", która objęła 10 koncertów w dużych halach w największych miastach Polski - to wówczas publiczność miała okazję posłuchać fragmentów piosenek z poezją. Kolejne pojawiły się w trakcie trwającej jesiennej trasy "Bankiet u sanah Tour". Trasa odbywa się w towarzystwie Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej pod dyrekcją Przemysława Piotra oraz Silesian Chamber Choir Ad libitum.

25 listopada ukazała się płyta "sanah śpiewa poezyje". Album zawiera 10 wierszy ulubionych poetów wokalistki. Nagrania w połowie października niespodziewanie trafiły do sieci z towarzyszącymi im teledyskami.

Polka sięgnęła po cenione wiersze: "Nic dwa razy" (Wisława Szymborska), "Bajka" (Krzysztof Kamil Baczyński), "Warszawa" (Julian Tuwim), "Kamień", "(I) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej", "(II) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej" (autorem tych trzech jest Adam Asnyk), "Hymn" (Juliusz Słowacki), "Do * w sztambuch" (Adam Mickiewicz), "Rozwijając Rilkego" (Jacek Cygan) i "Eldorado" (Edgar Allan Poe).

Współtwórcami muzyki z wokalistką są Marek Dziedzic, Jakub Galiński i Tom Martin. Za oprawę wizualną przy teledyskach odpowiada Michał Pańszczyk.