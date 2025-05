Leon Myszkowski wziął się za przebój z lat 80. "Co ci przyszło do głowy?"

Wydany pierwotnie w 1984 roku przebój " Słodkiego miłego życia " grupy Kombi zyskał nowe życie. Przeróbkę wspólnie przygotowali Myszkovski i 18-letni wokalista Dawid Krasiński . Muzykę do nowej wersji wielkiego przeboju skomponował Sławomir Łosowski , a utwór powstał przy ścisłej współpracy z autorem tekstu do oryginalnej wersji, czyli Markiem Dutkiewiczem , który również pojawił się na kanapie "halo, tu polsat". Za produkcję odpowiadają Leon Myszkowski, Jacopo Catapano i Marcin Nierubiec.

Maciek Rock od razu zapytał Leona Myszkowskiego, dlaczego wybrał karierę muzyczną. "Co ci przyszło do głowy, żeby iść w ślady mamy?" - żartobliwie zapytał dziennikarz. "Na boisku w rezydencji Justyny [Leon] śmigał z piłką. Minęło dwadzieścia lat i tenże piłkarz zapukał do mnie - to był szybkostrzelny Leon. Nie wybierałem tej piosenki - zrobili to Leon i wokalista Dawid" - zaczął Marek Dutkiewicz.