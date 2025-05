Bob Marleyto niekwestionowana ikona muzyki reggae i jeden z najpopularniejszych wokalistów przełomu lat 70. i 80. Jamajczyk zyskał popularność jako lider zespołu The Wailers, z którym stworzył przeboje takie jak "No Woman, No Cry" czy "One Love". Jego muzyka nie tylko wpadała w ucho słuchaczom, lecz także niosła ważne przesłanie pokoju, miłości i jedności. Marley był bowiem również ważnym działaczem społecznym, za którego słowami podążały tłumy.