Sanah reprezentuje muzykę z gatunku indie pop oraz art pop. Pisze także teksty, gra na skrzypcach i pianinie. Co jeszcze wiemy o wokalistce? Jak zaczynała swoją karierę? Przedstawiamy ważne informacje o życiu i drodze do sławy sanah.

Kim jest i ile lat ma sanah?

Sanah to pseudonim, który powstał ze skrótu angielskiej wersji jej imienia - Susannah. Wcześniej występowała pod pseudonimem "Ayreen", co nawiązuje do jej drugiego imienia. Tak naprawdę sanah to Zuzanna Irena Grabowska, z domu Jurczak.

Piosenkarka urodziła się 2 września 1997 roku w Warszawie. W tym roku skończy 26 lat. Wielokrotnie w wywiadach wspominała, że jej mama również jest muzykalna. O ojcu mówi, że to był jej pierwszy fan.

Od najmłodszych lat w muzyce

Już od dziecka interesowała się muzyką. Zaczęła uczyć się grać na skrzypcach. W wieku sześciu lat rozpoczęła naukę w szkole muzycznej. Mając 9 lat, uczyła się pisać piosenki. Pełne wersje utworów zaczęła tworzyć już w wieku 11-12 lat. W piątej klasie szkoły podstawowej rozpoczęła naukę gry na fortepianie.

W 2021 roku sanah zdobyła stopień magistra instrumentalistyki. Studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Przez YouTube'a do wielkiej kariery

Zuzanna wielokrotnie zgłaszała się do programów takich jak "The Voice of Poland" czy "Mam Talent". Nie osiągnęła jednak tam sukcesów. Zdecydowała się więc na przedstawienie swoich utwór na YouTube. Publikowała je jako Zuzia Jurczak. Wzięła udział w Tedx Talks oraz w gali finałowej 10. Finału Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Ten Ton".

Wydaje mi się, że nie byłam tam nikim wyjątkowym. Nie rzucałam się w oczy sanah o castingach do talent show

Z okazji świąt otrzymała od rodziców prezent w postaci kilku godzin w studiu nagraniowym. Tam udało jej się zabłysnąć. Dostrzegła ją wytwórnia Magic Records, z którą niedługo później dziewczyna podpisała kontrakt.

Jak Ayreen stała się sanah

W październiku 2019 roku wydała swój pierwszy minialbum, który okazał się dużym sukcesem. W tym czasie odeszła od pseudonimu Ayreen na rzecz sanah. W kolejnym roku single i album studyjny zaczęły odnosić wielkie sukcesy na polskich listach przebojów. W grudniu 2020 roku ogłoszono, że sanah została najczęściej odtwarzaną artystką w Polsce w serwisie Spotify. W ciągu tych 12 miesięcy powstały takie hity jak "Szampan" czy "No Sory".

Powiem ci, że z sanah jest inaczej niż z innymi. Ona wpada, nagrywa wokal i ucieka. Kuba Galiński o współpracy z sanah

Styczeń 2021 roku doprowadził do jeszcze większej sławy artystki. Wszystko przez jej współpracę z Vito Bambino przy utworze "Ale jazz!" . W kwietniu wydała angielską wersję utworu pod tytułem "Heal Me". W kolejnym miesiącu wydała swój drugi album pod tytułem "Irenka", który zdobył poczwórną platynową płytę. Po premierze okazało się, że 25 utworów sanah znajduje się na liście 200 najpopularniejszych utworów Spotify. Podobna sytuacja miała miejsce z Apple Music. Na 100 utworów w rankingu, aż 23 należały do tej młodej gwiazdy.

Uczty i bankiety

Gwiazda ma za sobą już kilka tras koncertowych. Jednak najgłośniejszą z nich był "Bankiet u sanah", który rozpoczął się w listopadzie 2022 roku. Fani byli oburzeni cenami biletów na to wydarzenie. Okazało się bowiem, że najtańsze wejściówki kosztowały 360 zł. Ostatni koncert na tej trasie koncertowej miał miejsce 10 stycznia 2023 roku.

Fani jednak nie muszą czekać na kolejny występ artystki na scenie. Ogłoszone zostały dwa stadionowe występy, zwane "Uczta nad ucztami". Najpierw zawita do Chorzowa, gdzie wystąpi na Stadionie Śląskim już 15 sierpnia. Później, 8 września usłyszeć ją będzie można w Gdańsku na Polsat Plus Arenie. Szacuje się, że oba koncerty odwiedzi około 100 tysięcy osób.

Zuzanna prywatnie

Artystka mało wspomina o swoim życiu prywatnym. Przez długi czas nikt nie wiedział, czy ma partnera. Okazało się, że wzięła ślub w 2022 roku ze Stanisławem Grabowskim, znanym jako Stan. Ich związek trwa jeszcze od czasu, zanim dziewczyna rozwinęła swoją karierę.

Stan współpracował z sanah przy utworze "Święty Graal" oraz "Kolońska i szlugi". Pojawił się również w tytule piosenki "Ten Stan". Jego wizerunek jest jednak chroniony.

To dla Zuzi bardzo ważna, osobista piosenka. Chciała, żeby wspólnie pojawili się w tym teledysku, ale Stasiek nie chce być osobą publiczną, dlatego jego twarz została zakryta przyjaciel pary o piosence "Kolońska i szlugi"

