Coachella Valley Music and Arts Festival to festiwal, który co roku przyciąga rekordową ilość fanów muzyki na żywo. Jest nazywany największym festiwalem na świecie, a gwiazdy często marzą, aby znaleźć się wśród artystów, którzy mają w swoim dorobku bycie headlinerem, czyli główną gwiazdą wieczoru muzycznego wydarzenia. Marzyć nie musi już Lady Gaga, która na scenę Coachelli powróciła z pełnometrażowym show. I to dwa weekendy z rzędu!

Lady Gaga miała problem z mikrofonem. "Daję z siebie wszystko"

Lady Gaga wystąpiła na scenie Coachelli w 2017 roku, rok po opublikowaniu jej krążka "Joanne", który artystka promowała w ramach trasy "The Joanne World Tour". Wokalistka zastąpiła wtedy Beyoncé, a teraz wróciła z pełnoprawnym show. Zatytułowała go "The Art Of Personal Chaos", czyli "Sztuka osobistego chaosu", nawiązując tym samym do koncepcji jej najnowszego krążka, "Mayhem", którego recenzja jest dostępna w serwisie Interia Muzyka.

Podczas występu, w trakcie drugiego weekendu festiwalu, mikrofon Gagi zaczął szwankować i tracić sygnał, po czym na chwilę kompletnie się wyłączył. Problemy z dźwiękiem pojawiały się kilkukrotnie, jednak wokalistka nie przeszła obok tego obojętnie. "Przepraszam, mój mikrofon przez chwilę nie działał. Przynajmniej teraz wiecie, że śpiewam na żywo. Chyba wszystko, co możemy zrobić, to dawać z siebie wszystko, a ja dziś naprawdę daję z siebie wszystko" - powiedziała ze sceny artystka.

"To jest manifest chaosu" - nakreślała na początku występów Lady Gaga, a na scenie, poprzez dopracowane aranżacje, oddzielne akty, idealnie skonstruowane choreografie i przemyślany scenariusz pustynnego spektaklu, dwa weekendy z rzędu prezentowała na żywo takie utwory jak "Abracadabra", "Judas", "Born This Way", "Poker Face", "Shallow", "Bad Romance", "Vanish Into You" czy ukochane przez fanów "Bloody Mary" z płyty "Born This Way".

