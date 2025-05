Wraz z początkiem lipca wystartuje festiwalowa trasa koncertowa Santander Letnie Brzmienia . To już trzecia edycja przedsięwzięcia, w którym co roku udział biorą topowe polskie gwiazdy. Nieodłącznym elementem trasy jest także projekt specjalny - Babie Lato . W każdym sezonie powstaje kobiecy kolektyw, który nagrywa wspólnie singiel promujący festiwal, a następnie bierze udział w tournee Letnich Brzmień, występując z własnymi wersjami znanych i lubianych piosenek.

Tym razem do projektu zaproszone zostały trzy wokalistki młodego pokolenia, które królują na listach przebojów i definiują współczesne pojęcie popu. Ich inspiracją do stworzenia singla oraz festiwalowego show były popularne w latach 90. girlsbandy, takie jak Destiny's Child czy TLC , które dziś uchodzą za ikoniczne. W Babim Lecie znalazły się: Margaret , Zalia oraz Sara James .

"Wakacyjna trasa festiwalu Santander Letnie Brzmienia już po raz trzeci zaprasza do wspólnego tańczenia pod sceną w ciepłe wakacyjne wieczory, łącząc to, co najciekawsze w polskiej muzyce popularnej. Ta edycja udowadnia też, że pop doskonale łączy się z rockiem, a przeboje ostatnich miesięcy i lat z utworami wpisanymi do kanonu polskich hitów" - zapraszają organizatorzy.

Organizatorzy ogłosili już jakiś czas temu, że na scenach Letnich Brzmień w poszczególnych miastach zaprezentują się Mrozu, Coma, Hey, Edyta Bartosiewicz z projektem specjalnym "To jest mój sen..." , Kaśka Sochacka, Zalewski, Ania Dąbrowska i Mela Koteluk . We Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku usłyszymy ponadto Wiktora Dydułę , a w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku - zespół Lor . Na festiwal powrócą również uwielbiane Natalia Szroeder (zagra w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu), jucho (Wrocław, Warszawa, Gdańsk i Poznań) oraz Zalia (Kraków, Gdańsk).

Okazuje się, że to nie koniec ekscytujących ogłoszeń. Organizatorzy postanowili w wielkim stylu zakończyć letnią trasę festiwalu i przygotowali specjalny koncert zagranicznych gwiazd. Girlsband, który podbił serca słuchaczy ponad dwie dekady temu powróci do Polski po wielu latach. 30 sierpnia w Poznaniu wystąpią Sugababes !

Będzie to wydarzenie, na które fani popu z lat 2000. czekali z niecierpliwością. Brytyjski girlsband, znany z hitów "Push the Button", "Round Round" czy "About You Now" ostatni raz zaprezentował się przed polską publicznością w 2007 r. Teraz powróci w oryginalnym składzie (Mutya Buena, Keisha Buchanan i Siobhán Donaghy), aby rozkręcić prawdziwą imprezę na zakończenie Letnich Brzmień.