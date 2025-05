ABBA żegna wieloletniego współpracownika. Nie żyje Michael B. Tretow

Michael B. Tretow był jednym z najważniejszych współpracowników zespołu ABBA. Jako producent i realizator dźwięku uczestniczył w nagraniach niemal wszystkich albumów grupy, w tym takich jak "Voulez-Vous", "Super Trouper" czy "Thank You for the Music". Jego umiejętności i kreatywność miały również znaczący wpływ na solowe projekty Anni-Frid Lyngstad i Agnethy Fältskog.