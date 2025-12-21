Kariera Kylie Minogue sięga lat 80. - wówczas Australijka podbiła serca telewizyjnych widzów brawurową rolą w serialu "Sąsiedzi". Jej wątek miłosny z Jasonem Donovanem śledziły miliony oglądających, a w 1987 r. poznano się także na jej talencie muzycznym. Podczas charytatywnego koncertu z obsadą serialu Kylie wkroczyła na scenę i zaśpiewała cover przeboju "The Loco-Motion". Występ tak spodobał się publice, że nie pozwolili aktorce już nigdy zrezygnować z rozwijania scenicznej kariery.

Kylie Minogue jest najlepiej sprzedającą się australijską artystką! Na scenie spędziła 40 lat

Po charytatywnym show Minogue zainteresowali się nie tylko słuchacze, lecz także przedstawiciele wytwórni Mushroom Records. Artystce zaproponowano kontrakt płytowy i jeszcze w tym samym roku Australijka podbiła listy przebojów piosenką "I Should Be So Lucky". Utwór znalazł się na jej debiutanckim albumie "Kylie", który obecnie ma status kultowego.

Od tamtego momentu mija blisko 40 lat. Dziś Kylie Minogue - według Australian Recording Industry Association (ARIA) - jest najlepiej sprzedająca się australijską wokalistką wszech czasów. W 2027 r. zamierza hucznie świętować jubileusz swojego debiutu, od którego wszystko się zaczęło.

Jakie plany na jubileusz 40-lecia ma Kylie Minogue?

W niedawnym wywiadzie w ramach programu "Heart 90s Breakfast" piosenkarka opowiedziała o swoich planach na jubileusz 40-lecia. Choć do 2027 r. zostało jeszcze trochę czasu i gwiazda nie może wyjawić wszystkich szczegółów, przyznała, że liczy na spektakularną trasę koncertową.

Na razie trwają rozmowy i kształtują się plany, których ogromną inspiracją jest zakończona jakiś czas temu trasa "The Eras Tour" amerykańskiej supergwiazdy Taylor Swift. Australijska legenda chce - podobnie jak młodsza koleżanka z branży - zabrać fanów w podróż przez wszystkie lata swojej kariery, od debiutu z "The Loco-Motion", przez sukcesy z "Where The Wild Roses Grow" (nagrane z Nickiem Cave'em) czy "Can't Get You Out Of My Head", aż po najnowsze hity takie jak "Padam Padam".

W sierpniu tego roku Kylie Minogue zakończyła swoją 16. światową trasę koncertową w karierze, wraz z którą promowała dwa ostatnie albumy studyjne: "Tension" (2023) oraz jego kontynuację "Tension II" (2024). W ramach "Tension Tour" miała wystąpić w Polsce - na 18 czerwca zaplanowano koncert australijskiej gwiazdy w Łodzi. Wydarzenie zostało jednak odwołane z powodu chwilowych problemów zdrowotnych wokalistki.

