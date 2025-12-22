Wybierz największy przebój Sylwestrowej Mocy Przebojów! Zwycięzcę poznamy w ostatnią noc roku

Michał Boroń

Na stronach Interii możecie zagłosować w wielkim plebiscycie na największy hit Sylwestrowej Mocy Przebojów. Zwycięzcę poznamy ze sceny w Toruniu w ostatnią noc roku podczas imprezy Polsatu.

Elegancko ubrany mężczyzna gestykuluje na scenie, w tle jasnoniebieskie światło i abstrakcyjne plamy oraz rozproszone kropki.
Thomas Anders będzie zagraniczną gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w PolsacieIsa FoltinGetty Images

W dniach 22-29 grudnia na stronach Interii możecie oddać głos w wielkim plebiscycie, w którym możecie wybrać największy hit Sylwestrowej Mocy Przebojów. Wyniki zostaną ogłoszone na żywo ze sceny podczas sylwestra Polsatu w Toruniu.

Do wyboru macie 12 piosenek z repertuaru największych gwiazd imprezy Polsatu. Na liście znalazły się m.in. wielkie hity polskiego rocka ("Mniej niż zero" Lady Pank, "Biała armia" Bajmu), popularne nagrania z lat 90. ("Makumba" Big Cyca, "Kobiety są gorące" Norbiego, "Crazy is my life" Golec uOrkiestry, "Konik na biegunach" Urszuli, "Jesteś szalona" Boys) oraz piosenki, które podbijały listy przebojów w ostatnich latach ("Wyglądasz idealnie" króla latino Skolima, "Duże oczy" Smolastego, "VIP" duetu Alien i Majtis, zwycięzców ostatniej edycji "Must Be The Music" w Polsacie, "Kamień z napisem LOVE" grupy Enej, laureatów pierwszej odsłony "MBTM").

Zestawienie naszych propozycji zamyka "You're My Heart, You're My Soul", czyli największy przebój niemieckiej grupy Modern Talking. Singel duetu rozszedł się w nakładzie ponad 8 mln egzemplarzy, a wokalista Thomas Anders uważa go za najważniejszy utwór w swojej karierze, podkreślając, że od jego wydania diametralnie zmieniło się jego życie.

Zwycięzca plebiscytu Interii będzie tylko jeden - poznamy go w sylwestrową noc.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Kto wystąpi w Toruniu?

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na rynku w Toruniu wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum Orkestar.

Weronika Figiel
Zagraniczną gwiazdą imprezy w Polsacie będzie Thomas Anders from Modern Talking & Band. Do przebojów niemieckiego wokalisty bawią się kolejne pokolenia fanów.

Na scenie pojawią się również wykonawcy związani ze sceną disco: Zenek Martyniuk i grupa Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

