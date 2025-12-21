Jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu będzie grupa Enej, która w przyszłym roku świętować będzie ważną rocznicę - 15 lat od występu w programie "Must Be The Music". Choć obecnie mają na swoim koncie setki koncertów, osiem świetnie przyjętych albumów studyjnych i wiele przebojów, które już dziś mogą pochwalić się statusem kultowym, do teraz moment udziału w talent-show Polsatu pozostaje dla zespołu bardzo symboliczny. To zwycięstwo w "MBTM" otworzyło im drzwi do ogólnopolskiej kariery i sprawiło, że o zespole usłyszała szersza publiczność.

"To był bardzo ważny moment dla zespołu. Nasze piosenki stały się bardzo popularne i spełniły się marzenia, które realizujemy do dzisiaj" - wyznali muzycy z Enej.

Enej będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025. Szykują kilka niespodzianek!

Widowiskowy koncert sylwestrowy to dla zespołu wyjątkowa okazja. Choć uczestniczą w tego typu wydarzeniach od lat, wciąż traktują je ze szczególną uwagą. "Zawsze staramy się, żeby ten wieczór muzycznie był wyjątkowy" - podkreślają artyści.

Na tegoroczną imprezę w Toruniu Enej szykuje więc sporo niespodzianek. Na scenie zamierzają pokazać zupełnie nowe aranżacje swoich wielkich hitów. W planach są także inne zaskoczenia. "Wystąpimy trzy razy, będą hity, ale też niecodzienne duety" - zapowiadają muzycy.

Wiadomo już, że u boku artystów z Enej pojawią się członkowie BumBum Orkestar oraz zespół Big Cyc, a ich wspólne występy wprowadzą niepowtarzalną, bałkańsko-folkową energię. "To musi być muzyczne święto" - zaznaczają muzycy. "Nie zdradzimy wszystkiego, ale będzie szampańsko" - dodają.

Zespół Enej szykuje się do kolejnych koncertów w nowym roku

Tuż po hucznej zabawie podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zespół Enej nie zamierza odpoczywać. W nowym roku planują kolejne koncerty, a także muzyczne nowości prosto ze studia, na które fani z pewnością czekają z niecierpliwością. "Do końca stycznia ciągle koncertujemy i kolędujemy, potem chwila urlopu i szykujmy się do muzycznych nowości, tak więc nowy rok przyniesie nowe dźwięki i wiele koncertów" - ujawniają muzycy.

Kto wystąpi na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025 w Toruniu?

Sylwestrowa Moc Przebojów odbędzie się już w środę 31 grudnia, na bajkowym Rynku Staromiejskim w Toruniu, a widowiskowy koncert będzie można oglądać na żywo od godz. 19:45 w Polsacie.

O szampańską zabawę zadba plejada polskich artystów. Na scenie zaśpiewają gwiazdy takie jak: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis czy Jonatan.

Nie zabraknie także przedstawicieli muzyki tanecznej oraz zagranicznych gości specjalnych. Na koncercie Polsatu zaprezentują się: Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

