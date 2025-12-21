Nie żyje Gabriela Andrychowicz. Przez lata była głosem stacji Chillizet
Nie żyje Gabriela Andrychowicz - prezenterka radiowa i dziennikarka, związana w przeszłości ze stacją Chillizet. Przykre wieści o jej śmierci przekazał brat, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dożyła 52 lat.
"Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że po ciężkiej chorobie odeszła moja siostra Gabriela. Odpoczywaj w spokoju" - poinformował Jakub Andrychowicz, brat zmarłej dziennikarki, za pośrednictwem Facebooka.
Nie żyje Gabriela Andrychowicz. Polacy znali ją z radia
Polacy doskonale znali głos Gabrieli Andrychowicz z radia Chillizet. Kobieta prowadziła tam codzienny cykl "Nastaw się na chillout". W 2017 r. zdecydowała się zakończyć współpracę z dotychczasową stacją.
Później współpracowała z Programem III Polskiego Radia. W 2020 r. dołączyła do ekipy Halo Radia, gdzie prowadziła specjalne pasmo "Halo Kultura". Podsumowywała wówczas najważniejsze wydarzenia kulturalne w Polsce.
Brat Gabrieli Andrychowicz przekazał wieści na temat pogrzebu
W pożegnalnym wpisie brat Gabrieli Andrychowicz przekazał również wieści o pogrzebie dziennikarki, który odbędzie się już za dwa dni.
"Uroczystości pogrzebowe: Msza święta: 23.12.2025 o godz. 14.00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie, Kościelna 12, 96-300 Żyrardów. Cmentarz: 23.12.2025 cmentarz miejscowy, Kasztanowa 2, 96-300 Żyrardów" - poinformował, zapraszając żałobników na ostatnie pożegnanie.