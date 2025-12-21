Nie żyje Gabriela Andrychowicz. Przez lata była głosem stacji Chillizet

"Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że po ciężkiej chorobie odeszła moja siostra Gabriela. Odpoczywaj w spokoju" - poinformował Jakub Andrychowicz, brat zmarłej dziennikarki, za pośrednictwem Facebooka.

Nie żyje Gabriela Andrychowicz. Polacy znali ją z radia

Polacy doskonale znali głos Gabrieli Andrychowicz z radia Chillizet. Kobieta prowadziła tam codzienny cykl "Nastaw się na chillout". W 2017 r. zdecydowała się zakończyć współpracę z dotychczasową stacją.

Później współpracowała z Programem III Polskiego Radia. W 2020 r. dołączyła do ekipy Halo Radia, gdzie prowadziła specjalne pasmo "Halo Kultura". Podsumowywała wówczas najważniejsze wydarzenia kulturalne w Polsce.

Brat Gabrieli Andrychowicz przekazał wieści na temat pogrzebu

W pożegnalnym wpisie brat Gabrieli Andrychowicz przekazał również wieści o pogrzebie dziennikarki, który odbędzie się już za dwa dni.

"Uroczystości pogrzebowe: Msza święta: 23.12.2025 o godz. 14.00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie, Kościelna 12, 96-300 Żyrardów. Cmentarz: 23.12.2025 cmentarz miejscowy, Kasztanowa 2, 96-300 Żyrardów" - poinformował, zapraszając żałobników na ostatnie pożegnanie.

Magdalena Narożna podsumowuje 2025 rok. "Wchodzę w nowy rok z uporządkowanym życiem" INTERIA.PL