Kompromitujące nagranie Justina Timberlake'a trafiło do sieci. Żona gwiazdora reaguje

Alicja Rudnicka

Powrót do głośnej sprawy z 2024 roku nie potoczył się po myśli Jessiki Biel i Justina Timberlake'a. Ujawnione właśnie nagranie z policyjnej kamery ponownie skierowało uwagę opinii publicznej na muzyka. Jak informuje magazyn PEOPLE, jego żona nie ukrywa rozczarowania całą sytuacją.

Jessica Biel i Justin Timberlake pozują do zdjęcia. Biel jest ubrana w niebieską suknię, a Justin w czarny garnitur
Jessica Biel wspiera swojego męża w trudnych chwilachAXELLE/BAUER-GRIFFINGetty Images

Materiał z interwencji policji, do której doszło w czerwcu 2024 roku na Long Island, ujrzał światło dzienne dopiero teraz. Choć sprawa została już wcześniej zamknięta, publikacja wideo ponownie przyciągnęła uwagę opinii publicznej.

Z relacji osoby z otoczenia pary wynika, że Jessica Biel nie jest zadowolona z tego, jak sprawa znów trafiła na nagłówki. "Nie bez powodu sprzeciwiali się ujawnieniu tego nagrania" - przekazano. Jak dodano, sytuacja jest dla niej obciążająca i najchętniej zostawiłaby ją już za sobą. Podkreślają, że materiał "nie pokazuje go w najlepszym świetle".

Zobacz również:

Chappell Roan odniosła się do sytuacji w hotelu
Mocny temat

Chappell Roan odpowiada na zarzuty. Miała doprowadzić dziecko do płaczu

Żona wspiera Justina Timberlake'a

Choć emocje są wyraźne, Biel nie odwraca się od męża. Wręcz przeciwnie - pozostaje dla niego oparciem, nawet jeśli nie zgadza się ze wszystkimi jego decyzjami.

"Ostatni czas był wymagający, dlatego skupia się na tym, co przed nimi" - zdradza źródło magazynu PEOPLE. Aktorka ma koncentrować się przede wszystkim na życiu rodzinnym i wychowywaniu dzieci, które są dla niej priorytetem.

Nie oznacza to jednak bezwarunkowej akceptacji. "Wspiera Justina, ale potrafi też jasno powiedzieć, kiedy coś ją rozczarowuje. To był jeden z takich momentów" - czytamy.

Para, która pobrała się w 2012 roku, wychowuje dwóch synów - Silasa i Phineasa.

Co wydarzyło się w 2024 roku?

Do zatrzymania Justina Timberlake'a doszło 18 czerwca 2024 roku. Artysta został skontrolowany przez policję po opuszczeniu jednego z lokali na Long Island.

Początkowo usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz dwa wykroczenia drogowe. Ostatecznie jednak sprawa zakończyła się ugodą - muzyk przyznał się do lżejszego przewinienia.

Jego obrońca konsekwentnie podkreślał, że gwiazdor "nie był nietrzeźwy" w momencie zatrzymania.

Walka o prywatność

Nie bez powodu publikacja nagrania została opóźniona. Timberlake próbował zablokować jego ujawnienie na drodze prawnej. W złożonym wniosku argumentował, że materiał może poważnie zaszkodzić jego wizerunkowi.

"Publiczne rozpowszechnienie tego nagrania spowoduje poważne i nieodwracalne szkody dla jego reputacji, narazi go na drwiny (...), a przy tym nie służy żadnemu istotnemu interesowi publicznemu" - wskazano w dokumentach.

Ostatecznie doszło do porozumienia z lokalnymi władzami i opublikowano wersję nagrania, która nie narusza prywatności artysty w nadmiernym stopniu.

Niezręczne sceny obiegły sieć

Najwięcej emocji wzbudziły fragmenty nagrania, które szybko zaczęły krążyć w mediach. W jednym z nich wokalista próbuje wytłumaczyć policjantom, czym się zajmuje. "Trudno to wyjaśnić… jestem Justin Timberlake" - mówi.

W innym momencie, podczas testów trzeźwości, nie kryje zdenerwowania. "To naprawdę trudne próby" - przyznaje. Słychać też, jak dodaje: "Serce bije mi jak szalone".

Artysta tłumaczył również, że porusza się wynajętym samochodem i przebywa w okolicy w związku z trasą koncertową. "Jestem w trasie… światowej trasie" - wyjaśniał, odnosząc się do swojego tournée "Forget Tomorrow".

Miuosh żegna się z rapem: "Zajechałem już do garażu. Nie chcę tego"INTERIA.PLINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze