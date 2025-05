Serwis streamingowy Spotify opublikował raport Loud & Clear 2024, w którym przedstawiono zyski polskich artystów z odsłuchów twórczości w streamingu. Z dokumentu wynika, że Polacy zarobili około 190 mln złotych, co jest rekordowym dla naszego kraju wynikiem. Dochody wzrosły aż o 22 procent w stosunku do 2023 roku, a 60% wspomnianej kwoty trafiło do kieszeni niezależnych artystów. Co więcej, liczba polskich wykonawców, którzy w 2024 roku zarobili więcej niż 500 tys. zł podwoiła się względem 2021 roku (wzrost o 23% w porównaniu do 2023).