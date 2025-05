Biegli orzekli, że w chwili sporządzania dokumentu z 2020 r., stan zdrowia Krzysztofa Krawczyka był bardzo słaby. Syn wokalisty twierdzi, że ojciec nie był świadomy tego, co wówczas podpisuje. Z kolei wcześniejszy testament, spisany w pełni świadomie przez piosenkarza w 2002 r., przewidywał połowę majątku dla Juniora. Mimo licznych zeznań i dowodów, syn wokalisty wciąż nie dostał żadnych środków finansowych. Sprawa w sądzie stoi w miejscu.

Prawniczka zabrała głos ws. spadku po Krzysztofie Krawczyku. Co ujawniła?

Czas na dochodzenie zachowku upłynie w przyszłym roku, a jeśli sprawa do tego czasu nie zostanie rozstrzygnięta, Krzysztof Krawczyk Junior może stracić jakiekolwiek prawo do spadku. Głos w sprawie zabrała mecenas Monika Kucwaj-Zarzycka, reprezentująca syna zmarłego artysty. Prawniczka wyznała, że ma nadzieję na szybką decyzję sądu.

"Zbliżamy się do końca, bo materiał dowodowy został już niemal w całości przeprowadzony. Teraz to już sąd w Zgierzu zdecyduje, czy będzie dopuszczał jeszcze inne opinie biegłych, czy nie. Zwykle sąd w pewnym momencie przecina takie przerzucanie się opiniami, oddala te wnioski i wydaje rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że to się stanie w tym roku" - wyjaśniła w rozmowie z ShowNews.