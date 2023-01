Patricia Kazadi ma za sobą niezwykle intensywne miesiące. Z powodzeniem zrealizowała kilka nowych projektów zawodowych, więc teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. 34-latka wyjechała na urlop. W czasie błogiego relaksu nie zapomina jednak o fanach. Na Instagramie regularnie publikuje ujęcia z wakacji. Ostatnio pokazała, jak spędza wieczory. Do zdjęć i nagrań dodała krótki komentarz:

"'Jeśli nie czujesz się godny, by wyrosły Ci skrzydła, nigdy nie oderwiesz się od ziemi'. Pomyśl życzenie" - napisała pod nocną relacją z rajskiego wyjazdu.

Nastrojowa relacja artystki spotkała się z niezwykle entuazjastyczną reakcją internautów. Pod publikacją błyskawicznie pojawiły się setki serduszek. Nie zabrakło też komentarzy pełnych komplementów.

"Sukienka i Ty, cudna jak widoki"; "Piękna"; "Śliczne fotki..."; "Piękne miejsce" - komentują fani Patricii Kazadi.

Patricia Kazadi od lat zachwyca. Wokalistka, kompozytorka, prezenterka telewizyjna, tancerka, aktorka dała się dotychczas poznać w rozmaitych odsłonach. Jej talenty mogliśmy oglądać w wielu produkcjach telewizyjnych, teatralnych i filmowych. To m.in.: "Bodo", "Ranczo", "Święty interes", "Jak się pozbyć cellulitu" czy programach "Perfect Picture", "Taniec z gwiazdami", "Dance Dance Dance", "You Can Dance - Po prostu tańcz".

34-latka jest świadoma swojej popularności i stara się być w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad ćwierć miliona internautów! A ta liczba stale rośnie.

Ostatnio w jej wirtualnej galerii przybywa zdjęć z wyjazdu do Tajlandii.

