Nadchodzący album Kajry i Sławomira ma być swoistym ukłonem muzyków w stronę ich wieloletnich fanów. Na kanapie "halo tu polsat" gwiazdorska para podkreśliła, że będzie to "powrót do ich pierwszej muzycznej działalności".

Para wspomniała także kulisy powstawania klipu do "Heleny". Okazuje się, że jedna z postaci, którą odgrywa Sławomir w teledysku ma sztuczne zęby, stworzone w przeszłości na potrzeby programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W 7. sezonie artysta dotarł aż do odcinka finałowego, w którym wcielił się we Freddiego Mercury'ego, lidera grupy Queen. Brawurowo wykonał nieśmiertelny przebój "We Are The Champions". Na potrzeby charakteryzacji wykonano wówczas wspomniane uzębienie, którego teraz muzyk użył ponownie.