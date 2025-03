Nie jest ani śpiewającą aktorką, ani występującą wokalistką. Podkreśla, że jest sobą, a solowy album to stan jej świadomości. Muzyczne oblicze Julii Kamińskiej szeroka publiczność poznała za sprawą coveru "Tyle słońca w całym mieście" Anny Jantar - ta piosenka pojawiła się w czołówce serialu "BrzydUla" .

To właśnie tytułowa rola przyniosła jej popularność i pierwsze wyróżnienia (Telekamera 2010 dla najlepszej aktorki, nominacja do Wiktora w kategorii odkrycie telewizyjne).

W sierpniu 2023 r. wypuściła minialbum "Było minęło" zawierający przebój "Żal mi" ze Skubasem. Niespełna rok później wypuściła pierwszą pełną płytę "Sublimacja" - główną rolę gra tam bunt. "Utwory, które zostaną zaprezentowane podczas koncertu nie powstały po to, by się ich przyjemnie słuchało. Każda z nich to zamknięta historia, krótka opowieść o danym zjawisku: o współuzależnieniu, o gaslightingu, buncie, tęsknocie, lęku, samotności, pragnieniu bliskości, o niespełnionym pragnieniu posiadania rodziny" - czytamy.