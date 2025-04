To nagranie przyprawia o ciarki. Lider zespołu Korn kontra nadprzyrodzone siły

Kolejne płyty, takie jak "Life Is Peachy" (1996), "Follow the Leader" (1998) i "Issues" (1999), ugruntowały ich pozycję.. Zarówno Follow the Leader, jak i Issues debiutowały na szczycie listy Billboard 200. Wspomniany Follow the Leader był albumem przełomowym - członkowie zespołu przyznali, że pozwolił im on eksperymentować z brzmieniem i tematyką.

W późniejszych latach Korn kontynuował muzyczną ewolucję, wprowadzając elektroniczne i industrialne elementy. Albumy takie jak "See You on the Other Side" (2005) czy "The Path of Totality" nagrany ze Skrillexem pokazują, że zespół nie boi się eksperymentów i dostosowania się do zmieniających się gustów słuchaczy.