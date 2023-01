Jennifer Lopez w skąpym stroju odsłoniła zbyt wiele? Fani zachwyceni nowym zdjęciami 53-latki

Jennifer Lopez od dłuższego czasu zachwyca fanów swoją formą. Niektórzy nie mogą uwierzyć, że wokalistka ma już 53 lata. Sama J.Lo w 2019 roku podczas rozmowy z Ellen DeGeneres mówiła, że czuje się jak 26-latka.

"Nie chcę się zastać. Trenuję trzy razy w tygodniu, ćwiczę jogę i tańczę" - mówiła w jednym z wywiadów.

Jennifer Lopez w skąpym stroju promuje "Wystrzałowe wesele"

Ponad 1,1 mln reakcji wzbudziły zdjęcia, na których Jennifer Lopez pozuje w skąpej kreacji nie zostawiając zbyt wiele miejsca wyobraźni. Wokalistka i aktorka pokazała się w białej, dopasowanej sukience, która eksponuje odsłonięty dekolt.

J.Lo promuje w ten sposób film "Wystrzałowe wesele", który pod koniec stycznia dostępny będzie na platformie Prime Video. W romantycznej komedii partneruje jej Josh Duhamel, a w obsadzie znaleźli się też m.in. Sonia Braga, Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz i Cheech Marin.



Przypomnijmy, że w tym roku ma się pojawić płyta "This Is Me... Now", kontynuacja przełomowego albumu "This Is Me... Then" z 2002 r. Tamto wydawnictwo J.Lo dedykowała swojemu ówczesnemu chłopakowi, a dziś mężowi, czyli Benowi Affleckowi.

Z "This Is Me... Now" pochodzą przeboje "Jenny From the Block", "All I Have" oraz "Dear Ben". Łącznikiem między dwoma płytami ma być piosenka "Dear Ben Pt II". "Najlepszą muzykę tworzę, gdy jestem szczęśliwa" - mówi J.Lo, a całość opisuje jako "emocjonalną, duchową i psychologiczną podróż przez ostatnie dwie dekady".

