Jennifer Lopez zachwyca wyglądem. "Jestem w najlepszej formie w moim życiu"

Jennifer Lopez wciąż zachwyca nienaganną sylwetką. Każde kolejne jej zdjęcie wywołuje falę komplementów.

Jennifer Lopez cieszy się nienagannym wyglądem /Kevin Mazur/WireImage /Getty Images

Jennifer Lopez co jakiś czas wprawia fanów w osłupienie, pokazując im, w jak dobrej jest formie. Niektórzy nie mogą uwierzyć, że wokalistka ma już 51 lat. Sama w 2019 roku podczas rozmowy z Ellen DeGeneres mówiła, że czuje się jak 26-latka. "Nie chcę się zastać. Trenuję trzy razy w tygodniu, ćwiczę jogę i tańczę" - mówiła w jednym z wywiadów.

"Nigdy nie stosowałam botoksu. Nie jestem tego typu osobą. Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy to robią, ale to po prostu nie moja działka" - przyznała w wywiadzie dla sekcji lifestyle'owej "New York Post".

"W końcu się zestarzeję. Wszyscy zaczną mówić 'patrzcie, jaka ona jest stara'. Ale teraz jeszcze to wszystko trzymam" - mówiła z kolei magazynowi "Emmy" w 2018 roku. Na razie jednak piosenkarka może się pochwalić doskonale wyrzeźbionym ciałem.

Niedawno pokazała serię zdjęć z sesji dla magazynu InStyle. Tłem była plaża na jednej z wysp archipelagu Florida Keys. Wokalistka zaprezentowała się w kilku kreacjach. Teraz udzieliła również wywiadu, w którym opowiedziała o swoich treningach.

Wyznała, że kiedyś robiła ćwiczenia dla wyglądu, teraz jednak robi je dla zdrowia. "Myślę też, że jestem w najlepszej formie w moim życiu" - mówiła.



"Kiedy miałam 20 czy 30 lat, ćwiczyłam, ale nie tak jak teraz. Nie chodzi o to, że ćwiczę więcej; po prostu ćwiczę ciężej i mądrzej. I nie zajmuje mi to tyle czasu, co w przeszłości. Kiedy robisz rzeczy z właściwych powodów, faktycznie wyglądasz lepiej!" - dodała.

"Kocham to, co robię. Jestem pasjonatką. Każdy dzień nie wydaje mi się pracą. Mogę szczerze powiedzieć, że żyję jak we śnie i jestem wdzięczna każdego dnia, kiedy się budzę" - odpowiedziała, spytana o to, jaki ma sposób na utrzymywanie pozytywnego nastawienia.