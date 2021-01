20 lat "J.Lo". Jennifer Lopez odtworzyła kultową scenę!

W 2021 roku przypada dwudziesta rocznica albumu Jennifer Lopez pt. "J.Lo". Z tej okazji piosenkarka odtworzyła scenę z teledysku do piosenki "My Love Don't Cost a Thing". Fani są zachwyceni.

Jennifer Lopez jest na scenie od ponad 20 lat /Gary Hershorn /Getty Images

Jennifer Lopez na scenie muzycznej pojawiła się w 1999 roku. Wydała debiutancki album, na którym znalazły się takie przeboje jak "Let's Get Loud" i "If You Had My Love".

Reklama

Dwa lata później, w 2001 roku, na rynku pojawiła się druga płyta wokalistki zatytułowana "J.Lo".



Z okazji 20. rocznicy powstania płyty, Jennifer Lopez zdecydowała się odtworzyć kultową już scenę z teledysku do utworu "Love Don't Cost a Thing". Widać na niej, jak piosenkarka zrzuca z siebie ubrania i biżuterię.

Teraz na jej Instagramie pojawił się filmik, na którym Lopez spaceruje po plaży w białym płaszczu. "Wszystkiego najlepszego z okazji 20-lecia mojego 2. albumu!!!! Trochę zabawy podczas ostatniej sesji zdjęciowej" - napisała wokalistka, a fani nie szczędzili komplementów.



Instagram Post

"Wciąż wyglądasz tak samo", "Piosenka i teledysk, które sprawiły, że wielu z nas zakochało się w Tobie" - pisali w komentarzach.



Clip Jennifer Lopez Love Don't Cost A Thing