Czy Ayoub Houmanna zasłużył na swoją szansę? Kontrowersje po występie w "Must Be the Music"

Ayoub Houmanna to wokalista i multiinstrumentalista z Maroka, który od 2016 roku działa jako muzyk sesyjny i wokalista wspierający różne zespoły w Maroku, Burkina Faso, Polsce i USA. Jego muzyka łączy takie style jak blues, rock, funk, muzyka cygańska i reggae. Występuje w różnych zespołach, ale największe uznanie zdobył dzięki swojej wszechstronności. Wokalista pochodzi z muzykalnej rodziny - jego matka, Charifa Lemghari, choć nie była zawodową artystką, regularnie śpiewała i grała na bębnach w tradycyjnej muzyce ludowej z Houara.

Kontrowersje wokół podejścia jurorów

Nowy skład jury programu "Must be the music. Tylko muzyka", w którym zasiadają Miuosh, Natalia Szroeder i Sebastian Karpiel-Bułecka, wywołał dyskusję. Wielu widzów komentowało ich podejście do uczestników, oskarżając ich o ośmieszanie słabszych wykonawców i zbyt surową ocenę ich talentów. Z drugiej strony, pojawiły się również głosy o nadmiernym promowaniu niektórych artystów, którzy nie wzbudzili większego entuzjazmu wśród publiczności. To właśnie w takim kontekście odbył się występ Ayouba Houmanny.

Występ Ayouba Houmanny i reakcje jurorów

Podczas występu Ayoub Houmanna zaśpiewał utwór "Dla Polaków", który poruszał ważny temat równości, gościnności i otwartości na obcokrajowców w Polsce. Natalia Szroeder wyraziła ogromną aprobatę, stwierdzając: "Dziękuję ci za to, jaką treść poruszasz w tej piosence, bo to jest ważne, o tym, że wszyscy jesteśmy równi, że dla każdego z nas jest miejsce. Ja bym chciała, żeby Polska była takim krajem, który się kojarzy z gościnnością". Sebastian Karpiel-Bułecka także docenił emocje zawarte w utworze, podkreślając, że widać miłość Ayouba do Polski. Z kolei Miuosh, choć wyraził uznanie, zauważył pewne mankamenty w wykonaniu i jako jedyny juror dał "Nie".

Reakcje widzów i komentarze w internecie

W internecie pojawiły się zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze. Część internautów chwaliła Houmannę za utwór, zauważając etniczne brzmienie i głębokie przesłanie. Jednocześnie nie brakowało osób, które krytykowały jego występ, zarzucając mu, że śpiewał "pod publiczkę", aby zyskać sympatię widzów. "Słabo, nie ma głosu do tej piosenki. Nie mam uprzedzeń, ale ten utwór chwalący Polskę śpiewał dlatego, żeby się przebić", komentowali niektórzy. Warto zauważyć, że pojawiły się również głosy osób, które widziały Houmannę na koncertach i potwierdziły jego talent, choć wskazywały, że lepiej odnajduje się w innych gatunkach muzycznych.

Występ Ayoub Houmanny tylko podkreślił rosnącą polaryzację opinii wokół programu. Z jednej strony jury nie szczędziło pochwał, z drugiej strony kontrowersje związane z wyborem uczestników stają się coraz głośniejsze. Widać, że emocje związane z decyzjami jurorów “Must Be The Music” nie cichną, co przyciąga co raz większą liczbę odbiorców.

