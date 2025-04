Daty 31. edycji Pol'and'Rock Festivalu znamy już od zakończenia ubiegłorocznej odsłony. To wówczas na telebimach ujawniono, że niebiletowana impreza odbędzie się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia na terenie lotniska w Czaplinku-Broczynie (woj. zachodniopomorskie). W tym miejscu festiwal pod wodzą Jurka Owsiaka do tej pory zorganizowano trzykrotnie.

"W zgłoszeniach do Eliminacji, jak co roku, obserwujemy niesamowicie szerokie spektrum gatunkowe - od punka, rocka alternatywnego i metalu, po muzykę transową, elektroniczną i klezmerski folk" - czytamy.

Muzyczni eksperci z Fundacji WOŚP wybiorą wykonawców, którzy przejdą do kolejnego etapu. Poznamy ich 1 maja w programie "Domowa Orkiestra" . Wybrane przez komisję zespoły pojawią się podczas koncertów na żywo, które odbędą się 7-8 czerwca w Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku.

Na liście uczestników z Polski pojawili się wykonawcy znani z telewizyjnych programów: "Must Be The Music" (m.in. Aga Laura, Aterra, Dziki Krzyś, Sleazy Sweet, Walimy W Kocioł, Zazula), "The Voice of Poland" (Adam Kalinowski, Becky Sangolo, Łukasz Łyczkowski & 5 Rano, Michał Sołtan) czy "Mam talent" (KYÖKU, Pan Savyan).