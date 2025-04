Obecność grupy Ich Troje na festiwalu Jurka Owsiaka w 2024 r. wywołała gorące emocje. Michał Wiśniewski zgłosił swój zespół do Eliminacji do Pol'and'Rock Festivalu , ale organizatorzy postawili na innych wykonawców.

"Najnormalniej w świecie nie do końca wzięliśmy prawdziwość zgłoszenia na tapet, a później, tak trochę z muzyczną mądrością w tle, pomyśleliśmy sobie, że Najpiękniejszy Festiwal Świata nie jest najlepszym miejscem dla Michała Wiśniewskiego. Obudziliśmy się dopiero wtedy, gdy sam Michał Wiśniewski, zapytany o to, jak odebrał niezakwalifikowanie się do Eliminacji, przyjął postawę, która mnie najnormalniej w świecie wzruszyła. Nie napiął się, nie strzelił focha, nie był w odróżnieniu od nas muzyczną mądralą, przyjął decyzję z pokorą, przyznając się do kilku innych momentów jego muzycznej kariery, gdy szanowne jury nie dało jemu i Ich Troje żadnej szansy" - przypomina całą sytuację Jurek Owsiak.