Jennifer Lopez wzięła udział w kampanii Designer Shoe Warehouse (DSW). Na promocyjnych zdjęciach gwiazda pozuje w rockowych stylizacjach oraz nowej fryzurze. Wokalistka zdecydowała się na potrzeby promocji przefarbować włosy na różowo.

Fani szybko porównali 52-letnią m.in. do Avril Lavigne. Poniżej możecie zobaczyć najnowsze zdjęcia Jennifer Lopez.



Jennifer Lopez promuje nową komedię romantyczną

Wokalistka nie może narzekać na brak zajęć. Obecnie promuje nową komedię romantyczną "Marry Me", w której występuje u boku Owena Wilsona i Malumy. Film zadebiutuje w kinach 14 lutego 2022 roku.

W listopadzie premierę miał jej nowy singel "On My Way (Marry Me)" promujący wspomnianą komedią. Wcześniej do sieci trafiły utwory "Pa Ti" i "Lonely", które również promują produkcję.



Jennifer Lopez i zawirowania w życiu prywatnym

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Jennifer Lopez rozstała się ze swoim narzeczonym, baseballistą Alexem Rodriguezem. Niedługo później J.Lo zaczęła ponownie spotykać się ze swoim byłym partnerem - aktorem Benem Affleckiem.