Jennifer Lopez z mamą i córką. Fani nie mogą uwierzyć

Każde kolejne zdjęcie Jennifer Lopez wywołuje falę komplementów. Teraz pokazała fotografie ze swoją córką i mamą, a fani nie mogą wyjść z podziwu.

Jennifer Lopez podczas jednego z koncertów /Invision /East News

Reklama

Jennifer Lopez co jakiś czas wprawia fanów w osłupienie, pokazując im, w jak dobrej jest formie.



Reklama

Niektórzy nie mogą uwierzyć, że wokalistka ma już 51 lat.

Sama w 2019 roku podczas rozmowy z Ellen DeGeneres mówiła, że czuje się jak 26-latka. "Nie chcę się zastać. Trenuję trzy razy w tygodniu, ćwiczę jogę i tańczę" - mówiła w jednym z wywiadów.

"Nigdy nie stosowałam botoksu. Nie jestem tego typu osobą. Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy to robią, ale to po prostu nie moja działka" - przyznała w wywiadzie dla sekcji lifestyle'owej "New York Post".

"W końcu się zestarzeję. Wszyscy zaczną mówić 'patrzcie, jaka ona jest stara'. Ale teraz jeszcze to wszystko trzymam" - mówiła z kolei magazynowi "Emmy" w 2018 roku. Na razie jednak piosenkarka może się pochwalić doskonale wyrzeźbionym ciałem.

Wideo Dance Battle with Jennifer Lopez

W jednym z wpisów na Instagramie zdradziła też, że urodę i pokłady energii odziedziczyła po mamie. "Odkąd pamiętam, widziałam, jak tańczy, śmieje się i rozświetla każdy pokój, w którym się znajduje. Jest definicją młodości i wieczności w każdym wieku" - stwierdziła.



Teraz na jej profilu pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje z 75-letnią mamą i 13-letnią córką Emme Maribel. Fani zauważyli, że Guadelupe bardziej wygląda na siostrę wokalistki, niż na jej mamę.