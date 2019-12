Jennifer Lopez tańczy na scenie z 74-letnią mamą. Wideo podbija sieć

Nie tylko Jennifer Lopez na scenie jest istnym wulkanem energii. Do sieci trafiło wideo, w którym wokalistce towarzyszy jej 74-letnia mama.

Guadalupe Rodríguez i Jennifer Lopez we wrześniu 2019 r. /Robert Kamau/GC Images /Getty Images

"Ludzie pytają, skąd czerpię energię, chęci i ruchy taneczne... Teraz już wiecie. Guadalupe, moja mama... Odkąd pamiętam, widziałam, jak tańczy, śmieje się i rozświetla każdy pokój, w którym się znajduje. Jest definicją młodości i wieczności w każdym wieku..." - napisała Jennifer Lopez na Instagramie.

Wideo umieściła w związku z 74. urodzinami Guadalupe Rodríguez, której taneczne ruchy na scenie podbiły serca internautów.



J.Lo nie kryje, jak bardzo ważna jest dla niej rodzina. Niedawno w sieci umieściła także nagranie ze swoją 11-letnią córką, a w rozmowie z magazynem "New" przyznała, że dzieci nieustannie są u niej na pierwszym miejscu.

Wideo Jennifer Lopez podbiła wybieg Versace, prezentując się w słynnej kreacji sprzed prawie 20 lat (Associated Press/x-news)

Przypomnijmy, że wokalistka 24 lipca skończyła 50 lat.



Jennifer Lopez obecna jest na scenie od ponad 30 lat. Filmy z jej udziałem przyniosły dochód blisko 3 mld dolarów, a jej płyty sprzedały się w nakładzie przekraczającym 80 mln egzemplarzy.



W dorobku ma takie przeboje, jak "If You Had My Love" ( sprawdź klip! ), "I'm Real" ( posłuchaj! ), "On the Floor" ( sprawdź! ), "Jenny from the Block" ( zobacz klip! ), "Play" czy "All I Have".

Mająca latynoskie korzenie Jennifer Lopez urodziła się w Nowym Jorku w 24 lipca 1969 roku. Przyszła gwiazda muzyki pop zaczynała jako tancerka w ekipach Janet Jackson i Diddy'ego. Następnie przyszła pora na role w telewizji.

Dyskografię Amerykanki zamyka album "A.K.A.", który miał premierę w czerwcu 2014 roku. Obecnie Lopez pracuje nad nową płytą, "Por Primera Vez". W tym roku wokalistka wypuściła single "Medicine" (z French Montaną) i "Baila Conmigo".



Ostatnio można ją było oglądać w serialu "Uwikłana", emitowanym także w Polsce. W październiku do polskich kin trafił film "Ślicznotki" z J.Lo w roli głównej.

Majątek Lopez szacowany jest na 150 mln dolarów. Obiektem zainteresowania mediów przez całą karierę piosenkarki było jej życie prywatne.

Lopez była trzykrotnie zamężna, a przez dwa lata tworzyła parę z aktorem Benem Affleckiem. Następnie poślubiła Marca Anthony'ego, a w 2008 r. urodziła bliźnięta, Maximiliana i Emme. Po 7 latach małżeństwa para się rozstała, a w 2014 sformalizowała rozwód. Obecnie szykuje się do ślubu z Alexem Rodriguezem.