Wielki ślub Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza. Poznaj szczegóły

Jakiś czas temu zaczęły krążyć plotki o tym, że Jennifer Lopez i Alex Rodriguez, w natłoku pracy i obowiązków, nie mają czasu zając się planowaniem ślubu. Jednak jak aktualnie donoszą amerykańskie media, przygotowania do ceremonii ruszyły, a para nie ma zamiaru szczędzić na nią pieniędzy.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez planują wystawne wesele /Mindy Small/FilmMagic /Getty Images

Nie tak dawno, bo na początku marca, podczas wakacji na Bahamach, Alex Rodriguez oświadczył się J.Lo. W mediach zawrzało, wszyscy zaczęli się zastanawiać, kiedy będzie ślub i jak będzie wyglądała cała ceremonia. Jak donoszą media, wokalistka zapowiedziała, że to będzie jej ostatni ślub w życiu, dlatego chce, by był naprawdę wyjątkowy.



"To będzie wydarzenie z najwyższej półki. Planują pobrać się w jakimś tropikalnym miejscu. W grę wchodzą głównie Bahamy, bo właśnie tam się zaręczyli. Jennifer powiedziała, że to jej ostatnie małżeństwo i skoro mają pieniądze, nie zamierzają za to przepraszać. Chcą mieć wesele w wielkim stylu" – czytamy na Radar Online.

Zagraniczne portale już podsumowały wydatki, które wiążą się z przygotowaniem wydarzenia i oszacowały, że koszty wesela będą oscylować w granicach 15 milionów dolarów.



Zdaniem serwisów za suknię wokalistki będzie odpowiadał włoski dom mody Versace.



Lista gości, nie jest jeszcze znana, jednak już mówi się o tym, że podczas wesela będziemy mogli zobaczyć Ellen DeGeneres, jurorów z "World of Dance" czy byłego męża Marca Anthony'ego.

Jennifer Lopez do tej pory była trzykrotnie zamężna, a zaręczona aż pięć razy. Ze związku z Anthony'm ma dwójkę dzieci. Do niedawna mówiło się, że Lopez nie ma szczęścia w miłości, i że nigdy nie uda jej się spotkać mężczyzny idealnego, aż do momentu związku z Rodriguezem.



