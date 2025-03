"Must Be The Music" powróciło do telewizji po dziewięciu latach przerwy. Długo wyczekiwany format wzbudził ogromne zainteresowanie publiczności oraz artystów, dla których występ na scenie może być przepustką do wielkiego świata gwiazd. W rozmowie dla "halo tu polsat" prowadząca "MBTM", Patricia Kazadi zdradziła, że do programu zgłosiło się ponad 2,5 tysiąca wykonawców. Komu w trzecim odcinku udało się zaskoczyć jurorów?

Kto wystąpił w trzecim odcinku "Must Be The Music"?

W najnowszym wydaniu "Must Be The Music" w role prowadzących wcielili się Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski, natomiast za przygotowanie materiałów zza kulis odpowiedzialna jest Joanna "Ruda" Lazer, która razem z zespołem Red Lips występowała w pierwszej odsłonie programu.

W trzecim odcinku "Must Be The Music" swoje umiejętności zaprezentowali m.in:

Zespół Mamy Śpiewamy, który na scenie przedstawił autorski utwór "Kochamy Mamy". Ich energia na scenie wynika z połączenia wieloletniego doświadczenia pedagogicznego oraz scenicznego. Występ spodobał się wszystkim jurorom oprócz Miuosha, który stwierdził, że w tego typu programie nie widzi miejsca dla muzyki dla dzieci, choć ich umiejętności mu zaimponowały.

Dawid Dubajka zaprezentował się z coverem kawałka "Wicked Game". 29-latek na co dzień zajmuje się tworzeniem muzyki, która bardzo mocno zakorzeniona jest w tradycjach jego rodziny. Wokalista przeszedł do następnego etapu otrzymując od jurorów 4xTAK.

Swoją twórczością przekonała do siebie również Ala Mikuśkiewicz, która zagrała autorską piosenkę "Dla Ciebie". Wokalistka pochodząca z małej miejscowości pod Kielcami otrzymała owacje na stojąco. Dziś mieszkająca w Katowicach artystka zachwyciła Sebastiana Karpiela-Bułeckę, który podsumował jej występ słowami: "Ty wszystko zrobiłaś w punkt. Dobrze się tego słuchało".

Cztery głosy na tak otrzymał również zespół Dziecięce granie ze szkoły wokalnej talent kolektyw z piosenką "To jest nasz czas". Grupę tworzą uczniowie niepublicznej szkoły artystycznej w Zgierzu.

"Ja chciałem wam bardzo podziękować za to, że dzieciaki, które oglądają teraz z rodzicami nasz program, usłyszały od was kilka ważnych prawd, a nie przypadkowe słowa. Wielkie brawa za to" - powiedział po ich występie Dawid Kwiatkowski.

Energetyczna, polsko ukraińska grupa Zazula pokazała niezwykłą mieszkankę współczesnej muzyki rozrywkowej z rockiem czy muzyką elektroniczną. Zespół specjalizuje się w technice "śpiewu białego". Ich występ zabrał jurorów w niezwykłą podróż.

"Słuchajcie to była podróż. Byłem gdzieś w podróży, a uwierzcie mi nie każdy nas tutaj bierze w jakąkolwiek podróż, wręcz przeciwnie bardzo mi się podoba to, że łączycie muzykę ludową z trochę komercyjną muzyką i to wszystko gra, wielkie tak ode mnie" - mówił Dawid Kwiatkowski.

Energetyczny zespół Zazula wprawił jurorów "Must Be The Music" w taneczny nastrój. "Wielkie 'tak' ode mnie" Polsat Polsat Promocja

Zdecydowanym faworytem odcinka został jednak artysta Gypsy and the Acid Queen. Wokalista i instrumentalista Kuba Jaworski założył projekt w celu uzewnętrznienia swojej potrzeby tworzenia. Występ zrobił absolutną furorę i zebrał cztery głosy na tak.

Jurorzy nie kryli zachwytu umiejętnościami muzyka. Dawid Kwiatkowski powiedział: "Nie widzę półfinału bez ciebie", a Miuosh przyznał: "Stary, dla takich jak ty jest ten program"

Mieszane emocje z kolei wzbudziła Miss DM Aleksandra Domagała-Malicka ze swoją autorską piosenką "Matchy tatuaże". Piosenkarka z Wieliczki od 2012 roku działa jako aktorka w lokalnym teatrze. Artystka przekonana jest, że muzyczna kariera jeszcze na nią czeka. Jej występ w programie spotkał się z niejednoznacznym odbiorem, bowiem od Dawida Kwiatkowskiego oraz Miuosha otrzymała czerwone przyciski, a od Sebastiana Karpiela-Bułecki i Natalii Szroeder zielone.

Kto nie dostał się do kolejnego etapu "Must Be The Music"?

Piotr Herdzina ze autorskim utworem "Stek, wołowy stek" otrzymał od jurorów 4xNIE. Choć twierdził, że muzyka odgrywa dla niego ogromnie ważną rolę, jego występ nie był wystarczająco dobry, aby zagwarantować mu dalszych sukcesów w programie.

Cover "My Heart Will Go On" w wykonaniu Pauliny Hoffman również niewystarczająco zachwycił jurorów. Wokalistka od siódmego roku życia śpiewa po polsku, hiszpańsku i angielsku. Niestety otrzymała cztery głosy na nie. Dawid Kwiatkowski zdecydował się jednak wejść na scenę i podnieść wokalistkę na duchu.

Zespół Prezydent z własnym utworem "A ty mówisz" także otrzymał 4xNIE. Choć na scenie działają od wielu lat i mogą chwalić się ogromnym doświadczeniem, ich muzyka nie trafiła w gusta jutrorów.

"Ja myślałem dwutorowo, gdybym usłyszał na weselu ten numer - 'król parkietu Dawid Kwiatkowski', gdy zaczął się drugi refren ja już znałem cały tekst. W tym programie nie wiem, czy to jest atut" - podsumował występ Dawid Kwiatkowski.

Ala Mikuśkiewicz zachwyciła jurorów "Must Be The Music". Otrzymała owacje na stojąco Polsat Polsat Promocja