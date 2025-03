Widzowie Telewizji Polskiej od kilku tygodni bacznie śledzą poczynania młodych wokalistów (w wieku 8-14 lat), którzy zdecydowali się wziąć udział w nowej edycji programu "The Voice Kids". Uczestników 8. sezonu talent-show dla najmłodszych oceniają ponownie: Cleo, Natasza Urbańska oraz duet Tomson i Baron z Afromental. W sobotę, 22 marca, wyemitowany został kolejny odcinek z Przesłuchań w ciemno.

Wśród uczestników znalazła się m.in. Lena Tylus, którą widzowie TVP mogą pamiętać z 5. edycji "The Voice Kids". Dziewczynka dotarła wówczas do etapu bitew, lecz nie było to dla niej satysfakcjonujące. Przez ostatnie lata szkoliła swój warsztat i postanowiła ponownie zaprezentować się przed muzycznymi ekspertami w "The Voice Kids". Teraz marzy już tylko o finale.

Lena Tylus wróciła do "The Voice Kids" po latach. Jak poszło jej na Przesłuchaniach w ciemno?

Lena zaśpiewała przed trenerami i publicznością emocjonalną piosenkę "Someone You Loved" z repertuaru Lewisa Capaldiego. W pewnym momencie łzy same zaczęły płynąć jej po policzkach. W trakcie piosenki Lenę dopadł bowiem ogromny stres i nie mogła wydobyć z siebie wysokiego dźwięku. Choć głos odmówił jej posłuszeństwa, młoda wokalistka nie poddała się, wzięła głęboki oddech i dokończyła swój występ.

Uczestniczka udowodniła, że potrafi na scenie zachować się profesjonalnie. Swoją determinacją i znakomitą interpretacją piosenki Capaldiego przekonała do siebie wszystkich jurorów, odwracając trzy fotele. Młoda wokalistka stwierdziła po wszystkim jednak, że "nie udało jej się zaśpiewać tak, jak sobie zaplanowała".

Natasza Urbańska zaskoczyła widzów poruszającym wyznaniem

Trenerzy pospieszyli z ratunkiem i podnieśli Lenę na duchu swoimi komentarzami. Szczególnie poruszona całą sytuacją była Natasza Urbańska, której występ młodej wokalistki przywołał na myśl wspomnienie sprzed lat. Artystka opowiedziała przed kamerami i publicznością o tym, jak przez sześć lat zmagała się z wielką tremą, gdy starała się z tancerki zostać wokalistką teatru Buffo.

"Usłyszałam, jak się zdenerwowałaś, bo zobaczyłaś nas i te emocje, i po prostu zablokowało ci gardło. Jak próbowałam w 'Buffo' z tancerki przeobrazić się w wokalistkę, nikt wtedy nie brał mnie na serio. Ja próbowałam cały czas. Stawałam przed Józefowiczem, Stokłosą (…) Mikrofon tak mi się trząsł, że gdy dochodziło do tych górnych dźwięków, nigdy ich nie zaśpiewałam (…) Kiedy zobaczyłam, jak się zdenerwowałaś, pomyślałam: 'Boże, ja ją tak czuję, bo dokładnie to samo przez wiele lat przechodziłam" - wyznała trenerka nie mogąc powstrzymać łez.

Czyją drużynę w "The Voice Kids" wybrała Lena?

Urbańska dodała także, że pomimo stosunkowo długiego stażu scenicznego sama wciąż zmaga się z brakiem wystarczającej pewności siebie. Próbowała przekonać dziewczynkę, aby zapomniała o tym wszystkim, co dzieje się dookoła niej i następnym razem spróbowała uwierzyć w siebie i po prostu zaśpiewać.

Po emocjonalnych chwilach przyszedł czas na dokonanie wyboru. Pomimo ogromnego wsparcia, jakie Lena otrzymała od Nataszy Urbańskiej, zdecydowała się dołączyć do drużyny Tomsona i Barona, którzy również byli pod ogromnym wrażeniem jej determinacji.

Lena ma wielu zwolenników. Widzowie "The Voice Kids" trzymają za nią kciuki w kolejnych etapach

Po zakończeniu sobotnich Przesłuchań w ciemno w sieci pojawiły się kolejne słowa uznania dla Leny. Tym razem to fani programu byli pod wrażeniem jej wielkiego talentu i życzyli młodej wokalistce powodzenia w dalszych etapach show. "Wszystkiego dobrego i do finału", "Lenko, wielkie brawa dla ciebie", "Super głos. Mocna kandydatka na Eurowizję Junior", "Pięknie! Powodzenia na bitwach. Mam nadzieję, że długo będziemy mogli cię w tym programie oglądać", "Skradłaś moje serce, Lena", "A ja wzruszyłam się jak ona" - czytamy na fanpage'u "The Voice Kids".

