Plotki, które krążą w sieci od dawna podsycił nowy album Seleny Gomez. 21 marca artystka wydała płytę, której producentem został jej obecny narzeczony - Benny Blanco. Internautom nie przeszkodziło to w dostrzeżeniu na krążku inspiracji dawną relacją Gomez. Zdaniem niektórych bowiem utwór "Young and Hotter Than Me" ma odnosić się do Justina Biebera!