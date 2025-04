Ostatnio Natalia Szroeder daje się poznać widzom Polsatu w roli jurorki "Must Be The Music". Kultowy show powrócił na antenę, a Natalia, u boku Miuosha, Dawida Kwiatkowskiego i Sebastiana Karpiela-Bułecki, chętnie dzieli się swoimi artystycznymi wizjami, muzycznymi przemyśleniami i radami, które z odcinka na odcinek kieruje w stronę marzących o wielkiej karierze uczestników.

Natalia Szroeder obchodzi 30. urodziny. Jubilatka ma na swoim koncie masę sukcesów

Natalia Szroeder to polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka urodzona 20 kwietnia 1995 roku w Bytowie. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła już zaledwie w wieku 4 lat. Wystąpiła wtedy w programie "Od przedszkola do Opola", zaś w 2011 roku zachwyciła swoim talentem publiczność oraz jury w programie "Szansa na sukces" - piosenkarka została laureatką po zaśpiewaniu utworu "Cicha woda" z repertuaru Maryli Rodowicz. Kariera Natalii nabrała komercyjnego rozpędu po nagraniu w 2012 roku dwóch kawałków z Liberem - "Wszystkiego na raz" oraz "Nie patrzę w dół". W 2014 roku muzyczny duet wydał kolejny utwór, zatytułowany "Teraz Ty", jednak to właśnie album "Pogłos" zrekonstruował brzmienie artystki i sprawił, że ta znalazła własną twórczą drogę - kawałki "Powinnam?", "Poganianki" i "Osiedle" z reedycji "Pogłos Suplement" zostały nie tylko faworytami fanów wokalistki, ale i oznaką jej artystycznego rozwoju, symbolem nieulegania kompromisom.

Natalia Szroeder to artystka, która zgrabnie łączy muzykę popularną z eksperymentalnymi oraz alternatywnymi brzmieniami. Kochała dźwięki od zawsze, zaś sukces komercyjny zapewnił jej miejsce w sercach wielu fanów, którzy po dziś dzień stoją za nią murem. Albumem "Pogłos" zrekonstruowała swoje brzmienie, a najnowsza płyta "REM" stała się ilustracją sennych marzeń i odskocznią. "Chcę się znowu śmiać" - śpiewa Natalia Szroeder w utworze "Upał" i możemy uznać, że misja zakończyła się sukcesem! W rozmowie z Interią Muzyką Natalia zdradziła w zeszłym roku, kiedy zmagała się z trudnym okresem, jakie ustanowiłaby prawo i jak, za sprawą pracy nad najnowszym krążkiem, udało jej się wywalczyć uśmiech. Utwory z płyty "REM", takie jak "Pętla" (z Krzysztofem Zalewskim), "Ty się nie bój", "Północ", "Zwierzęta nocy" (z Melą Koteluk) i "Pusto" zdecydowanie zasługują na wyróżnienie oraz uznanie.

Dała z siebie wszystko podczas trasy koncertowej. Natalia Szroeder odwiedziła największe miasta w Polsce

Ostatnia trasa koncertowa Natalii Szroeder, nazwana oficjalnie "Sama Na Planecie Tour", przyciągnęła masę fanów i sprawiła, że materiał z krążka "REM" wybrzmiał w największych miastach Polski. "Ta płyta to nocne opowieści. To świat snów, świat planet, pamiętnik pełen spełnionych i niespełnionych pragnień. Bywa tu gorzko, bywa z przymrużeniem oka, ale ogólnie jest chyba całkiem przytulnie. Mam nadzieję, że odnajdziecie w moich historiach swoje. Mam nadzieję, że dodadzą Wam otuchy, że zostaną z Wami dłużej" - pisała na swoim Instagramie Natalia, zachęcając do wejścia w świat albumu "REM".

"W tym roku dostaliśmy nominację do dwóch nagród Fryderyków - w dwóch najważniejszych dla mnie kategoriach. To wielki ukłon ze strony branży. Z mojego punktu widzenia to wielkie docenienie. Jestem bardzo zapracowana, dużo się dzieje w moim życiu zawodowym i nie nudzi mi się. Nie odpoczywam, nie siedzę i nie czekam na telefon. Robię wiele rzeczy, które mnie uszczęśliwiają. (...) Wydaje mi się, że to trochę się do mnie przyssało - ktoś kiedyś tak napisał, że ja jestem niedoceniona i potem to ze mną zostało. A ja w ogóle tego nie czuję" - odparła w marcu 2025 roku Natalia, dziękując tym samym fanom za to, że wspierają jej twórczość i odpowiadając na zarzuty, jakoby była niedoceniana przez branżę muzyczną.

