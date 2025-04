Nie żyje Clodagh Rodgers. Przegrała walkę z chorobą

Clodagh Rodgers była legendą brytyjskiej sceny lat 70., a drogę do wielkiej kariery otworzył jej występ podczas Eurowizji 1971. Zdobyła wtedy czwarte miejsce, wykonując utwór "Jack in the Box" .

Po konkursie trafiła do programu "It's Cliff Richard" na BBC One, gdzie przez sześć kolejnych tygodni prezentowała po jednej piosence na odcinek. Do jej największych przebojów należą też "Come Back and Shake Me" czy "Lady Love Bug".