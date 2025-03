Orville Richard Burrell to kryjący się pod pseudonimem artystycznym Shaggyjamajsko-amerykański piosenkarz. Inspiracją do jego muzycznej nazwy była postać z kreskówki, uwielbianej przez dzieci na całym świecie - mowa o Kudłatym z serii bajek "Scooby Doo". Artysta zadebiutował w latach 90. i błyskawicznie zyskał popularność wśród słuchaczy, szczególnie dzięki oryginalnemu połączeniu muzyki reggae, popowej, hip-hopowej i dancehallowej. Wokalista wylansował przeboje takie jak "Boombastic" czy "It Wasn't Me".

Zanim jednak kariera Shaggy'ego rozpoczęła się na dobre wokalista odbył kilkuletnią służbę wojskową. W wieku 18 lat z Jamajki wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał z matką, a już dwa lata później zaciągnął się do piechoty morskiej. Służbę odbywał podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Dopiero po powrocie podjął decyzję o tym, że chce zostać gwiazdą muzyki.

Już debiutancki kawałek przyniósł Shaggy'emu wyjątkową popularność na całym świecie

Artysta został odkryty, gdy śpiewał wraz ze swoimi przyjaciółmi na ulicy. Jego debiut przypadł na 1993 r. Pierwszy singiel, "Oh Carolina" (będący coverem piosenki Folkes Brothers), błyskawicznie zrobił z niego gwiazdę światowego formatu. Już dwa lata później ukazał się album "Boombastic", który rozpoczął prawdziwe szaleństwo. Tytułowa piosenka z płyty podbiła globalne listy przebojów i stała się hitem dyskotek również w Polsce. Już rok później krążek docenili także krytycy - Shaggy został nagrodzony statuetką Grammy za najlepszy album z gatunku reggae.

Po tym, jak Shaggy osiągnął niesamowite sukcesy z albumem "Boombastic", wcale nie zwolnił tempa. Każdy kolejny album artysty zgarniał prestiżowe nagrody i pozytywne recenzje od fanów oraz krytyków. Gwiazdor wykorzystywał do promocji swojej twórczości reklamy telewizyjne i nowe kanały dystrybucji muzyki.

Kariera Shaggy'ego rozpoczęła się w latach 90. Artysta wciąż aktywnie koncertuje i tworzy

Obecnie wokalista jest jedynym żyjącym jamajskim artystą, który sprzedał ponad 10 milionów singli i płyt. Shaggy ma na swoim koncie kilkanaście albumów, a ostatni z nich - "In the Mood" - ukazał się w 2023 r. Wcześniej artysta wydał płytę "Com Fly Wid Mi", na której podjął się współpracy ze Stingiem. Były wokalista The Police podjął się produkcji materiału, a Jamajczyk zinterpretował na nowo klasyki z repertuaru Franka Sinatry.

Sting i Shaggy współpracowali ze sobą przy kilku albumach Al Pereira/WireImage Getty Images

Nie była to pierwsza współpraca Shaggy'ego i Stinga. Artyści stworzyli już wspólnie album "44/876", który ukazał się na rynku w kwietniu 2018 r. Płyta odbiła się szerokim echem w świecie muzyki i zdobyła nagrodę Grammy - nie pierwszą w karierze Shaggy'ego.

Pomimo stosunkowo długiej kariery Shaggy wciąż nie przestaje tworzyć. Jednocześnie aktywnie koncertuje, nie pomijając na swoich trasach koncertowych także Europy. Polska publiczność miała okazję zobaczyć koncert Shaggy'ego m.in. w 2022 r. Twórca hitu "Boombastic" zagrał wówczas na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Shaggy wystąpi w Polsce w 2025 r. aż trzy razy! Gdzie i kiedy odbędą się koncerty Jamajczyka?

Już niedługo Jamajczyk powróci ze swoimi wielkimi przebojami do naszego kraju. Live Nation Polska, które organizuje koncerty Pitbulla na Tauron Arenie w Krakowie, w ramach trasy "Party After Dark Tour", ogłosiło, że Shaggy będzie gościem specjalnym tych wydarzeń. Wokalista reggae wystąpi jako support na obu koncertach rapera w Polsce - 23 i 24 czerwca 2025 r.

To nie koniec świetnych wieści dla polskich fanów Shaggy'ego. Wokalista niedługo po koncertach z Pitbullem powróci do Polski na własne show. Łódź Summer Festiwal, który odbędzie się w dniach 25-27 lipca ogłosił, że Jamajczyk zaśpiewa dla publiczności zgromadzonej na Łódzkich Błoniach pierwszego dnia imprezy. Wśród innych gwiazd, które wystąpią u jego boku podczas wydarzenia, będą m.in. Sobel, Mrozu, Ich Troje, Doda, a także zagraniczni muzycy - Louis Tomlinson i Cool Kids Of Death.

