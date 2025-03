Niewielu wie, że brat Barona wystąpił w "Must Be The Music". Obaj odziedziczyli pasję do muzyki po ojcu

Aleksander Milwiw-Baron to muzyk, którego znają niemalże wszyscy Polacy. Zasłynął nie tylko dzięki swojej działalności w zespole Afromental, lecz przede wszystkim dzięki roli trenera w programach TVP "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że Baron nie jest jedynym artystą w rodzinie. Młodszy brat gitarzysty również próbuje swoich sił w branży muzycznej - lata temu zaprezentował się w programie "Must Be The Music". Co wiemy o Adamie Baronie?