Kasia i Jacek Sienkiewiczowie to jedno z najpopularniejszych rodzeństw na polskiej scenie muzycznej. Młodzi artyści tworzą wspólnie folk popowy duet Kwiat Jabłoni . Obecnie są w trakcie promowania swojego czwartego wydawnictwa, zatytułowanego "Pokaz slajdów" . Trwa trasa koncertowa "Turnus Tour" , przy okazji której muzycy odwiedzają miasta w przeróżnych częściach Polski, aby zagrać na największych halach i arenach w kraju.

W Polsce ogłoszono żałobę narodową. Co z programem telewizyjnym i koncertami?

"Drodzy, bacznie obserwujemy sytuację związaną z ogłoszeniem przez prezydenta RP żałoby narodowej (26 kwietnia). Możliwie szybko poinformujemy Was o sytuacji z naszym koncertem w Tauron Arena Kraków " - informowali muzycy z Kwiatu Jabłoni, chwilę po ogłoszeniu żałoby narodowej.

Gdy sobotni koncert Kasi i Jacka Sienkiewiczów został poddany w wątpliwość, fani duetu zaniepokoili się. Wielu z nich czekało bowiem z niecierpliwością, aż będą mogli wyśpiewać w niebogłosy najsłynniejsze przeboje zespołu. W mediach społecznościowych Kwiatu Jabłoni pojawiła się fala komentarzy, namawiających artystów do występu. "Mam nadzieję, że sobotni koncert nie zostanie odwołany", "Nie odwołujcie. Ewentualnie przenieście na inny termin", "Nie odwołujcie. Tyle planów, czekania, zapłacone noclegi..." - można było przeczytać na Facebooku.

Posiadacze biletów na nadchodzące wydarzenie nie musieli długo czekać. Zespół opublikował właśnie oficjalne oświadczenie, w którym poinformował fanów o tym, że koncert na krakowskiej Tauron Arenie odbędzie się zgodnie z planem. Jako wyjaśnienie tej niełatwej decyzji, Kasia i Jacek podali przede wszystkim szacunek do osób, które zaangażowane były w przygotowanie show, a także do słuchaczy, którzy dawno temu kupili wejściówki i zaplanowali całą wyprawę do Krakowa.