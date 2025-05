Wiosenna edycja show emitowana była w czwartki wieczorem, od 6 marca do 8 maja. Dodatkowo TVP pokazała wyjątkowy odcinek świąteczny w Poniedziałek Wielkanocny, co wpłynęło na oglądalność programu.

Wielkie zmiany w programie TVP. To one wpłynęły na wzrost oglądalności?

Kluczową rewolucją na drodze do sukcesu okazała się zmiana prowadzącego. Do wiosny 2024 r. "Tak to leciało!" prowadził duet Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała. Wraz z nadejściem jesiennej ramówki gospodarzem został znany i lubiany aktor, Kacper Kuszewski, który wniósł do teleturnieju zupełnie nową energię. Choć słupki oglądalności z początku nie wzrosły drastycznie, z czasem widzowie pokochali nowego prowadzącego. Stacja poszła więc za ciosem i dokonała kolejnej rewolucji.