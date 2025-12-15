Thomas Anders zdradza plany na święta. "Będę żył z dnia na dzień"

Choć przez większość roku jego kalendarz pęka w szwach, Boże Narodzenie Thomas Anders rezerwuje wyłącznie dla najbliższych. W rozmowie z niemieckimi mediami artysta przyznaje, że z wiekiem zmienił podejście do świąt - dziś zamiast hucznych spotkań wybiera ciszę, dom i odpoczynek. Niedługo potem wraca jednak do tego, co zna najlepiej: sceny. Gwiazdor wystąpi na tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu.

Mężczyzna w średnim wieku uśmiechający się lekko, ubrany w ciemną marynarkę w prążki i białą koszulkę, stojący na tle metalowej, żłobionej ściany.
Thomas Anders wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów!David Wolff - PatrickGetty Images

Rok 2025 należał do najbardziej pracowitych w ostatnim czasie w karierze Thomasa Andersa. Wokalista znany z Modern Talking wydał płytę z nowymi interpretacjami przebojów sprzed lat, a równolegle regularnie pojawiał się na scenach w różnych krajach Europy. Grudzień przynosi jednak wyraźną zmianę tempa.

Jak przyznaje w rozmowie z portalem Schlager.de, od połowy miesiąca do końca roku niemal całkowicie wyłącza się z zawodowych obowiązków. "W święta zawsze jesteśmy w domu. To nasze miejsce odpoczynku. Wtedy liczy się tylko rodzina" - podkreśla artysta.

Thomas Anders nie obchodzi hucznie świąt

Dzisiejsze Boże Narodzenie w domu Andersa nie przypomina już tych sprzed lat. Kiedyś świąteczny stół uginał się nie tylko od potraw, ale i od liczby gości - bywało, że Wigilię spędzało tam nawet dwadzieścia osób. Z czasem muzyk świadomie zrezygnował z takiego modelu.

Obecnie święta mają charakter kameralny. "Teraz jest nas siedem, osiem osób. O dwudziestej trzeciej wszystko się kończy i można cieszyć się kolejnymi dniami bez całego tego sprzątania" - mówi z dystansem i humorem w wywiadzie dla Schlager.de. Jak zaznacza, właśnie ta prostota pozwala mu naprawdę odpocząć.

Kilka dni poza światem show-biznesu

Dla Thomasa Andersa święta to nie tylko tradycja, ale przede wszystkim psychiczny reset. Po miesiącach planowania, koncertów i nagrań marzy o tym, by przez chwilę nie funkcjonować według harmonogramu.

"Będę żył z dnia na dzień i cieszył się świętami. To czas na relaks, ale wszyscy są wtedy w 'zimowym śnie'" - mówi, opisując stan, w którym pozwala sobie zniknąć z branżowego obiegu.

Sylwester na scenie Polsatu

Choć święta spędza z dala od blasku reflektorów, Anders nie rezygnuje z pracy na przełomie roku. W przeciwieństwie do poprzednich lat nie pojawi się na popularnym niemieckim "Silvester-Schlagerbooom" u Floriana Silbereisena. Zamiast tego wybiera Polskę.

"Jestem zaproszony na sylwestrowe show w Polsce" - potwierdza. Thomas Anders wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025, transmitowanej na żywo 31 grudnia od godziny 19:45 w Polsacie.

Polska miłość do Modern Talking

Relacja Thomasa Andersa z polską publicznością ma długą historię. Modern Talking należało do najczęściej słuchanych zachodnich zespołów w Polsce końcówki lat 80., a ich piosenki szybko zyskały status kultowych. Anders wielokrotnie wracał nad Wisłę już jako solista, regularnie występując na koncertach plenerowych i festiwalach.

