Sabrina Carpenter to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Piosenkarka w 2024 r. odniosła olbrzymi sukces dzięki płycie "Short n' Sweet", a jakiś czas temu zdobyła aż sześć nominacji do nagród Grammy za swój kolejny krążek "Man's Best Friend". Ma szansę na statuetkę m.in. w kategorii Piosenka Roku czy Najlepsze Popowe Wykonanie Solowe.

Na planie teledysku do "Manchild" doszło do wypadku! Sabrina Carpenter zdradziła kulisy

W ramach nominacji do nagród Grammy doceniona została przede wszystkim piosenka "Manchild", a także teledysk towarzyszący tanecznemu utworowi. Jak się okazuje - jego powstawanie nie należało do najłatwiejszych wyzwań w karierze artystki. W niedawnym wywiadzie Sabrina Carpenter zdradziła, że w trakcie realizacji nagrań doszło do wypadku!

"Spadłam na kaktusa. Na początku to było nawet śmieszne. Wiecie, łatwo się śmiać, kiedy ktoś się przewróci. Sama się z tego śmiałam. A potem nagle zaczęłam płakać. Na planie był ratownik medyczny, a ja przez resztę dnia wyciągałam to z siebie" - opowiedziała wokalistka w programie "Late Night with Seth Meyers".

Klip ma szansę na nagrodę Grammy. Sabrina przyznaje, że to jedna z jej najbardziej ambitnych produkcji

26-letnia gwiazda wprost stwierdziła, że teledysk do "Manchild" jest jedną z jej najbardziej ambitnych produkcji. Jednocześnie przyznała, że po wszystkich trudnościach, które miały miejsce na planie, ewentualna wygrana na gali Grammy byłaby dla niej bardzo satysfakcjonująca.

"Szczerze mówiąc, ten teledysk był bardzo ambitny. Mieliśmy 37 stylizacji. To był chyba największy plan zdjęciowy w mojej karierze. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam zrealizować produkcję moich marzeń. Ale to było zdecydowanie… Dużo wycierpieliśmy, żeby powstał finalny efekt" - opowiedziała.

