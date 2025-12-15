27 listopada bieżącego roku zmarła Agnieszka Maciąg, znana Polakom jako modelka i ikona lat 90. Pojawiała się nie tylko na krajowych wybiegach, ale także na zagranicznych modowych eventach - m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Mediolanie czy Berlinie. Współpracowała z cenionymi markami, np. Lagerfeld czy Cerruti. Z czasem zajęła się pisaniem książek. Była autorką kilkunastu pozycji, w których poruszała głównie tematy związane z duchowością oraz zdrowiem.

Niewielu pamięta, że Agnieszka Maciąg zajmowała się także aktorstwem, prezenterką czy nawet muzyką. W 1996 r. spróbowała swoich sił w branży wydając album "Marakesz 5:30". W tym samym czasie współpracowała z innymi gwiazdami muzyki, które chętnie zatrudniały ją do teledysków. Zespół De Mono okrzyknął ją swoją muzą - Maciąg wystąpiła w aż sześciu klipach formacji (do piosenek "Światła i kamery", "Ostatni pocałunek", "Znów jesteś ze mną", "Kamień i aksamit", "Druga w nocy" i "Wszystko jest na sprzedaż"). Raz pojawiła się nawet na scenie u boku Andrzeja Krzywego i jego kolegów z kapeli, wspierając ich występ na sopockim festiwalu.

Mąż Agnieszki Maciąg miał jedną prośbę do żałobników

15 grudnia odbył się pogrzeb Agnieszki Maciąg, w którym uczestniczyli nie tylko najbliżsi modelki, lecz także jej znajomi ze świata show-biznesu. Tuż przed uroczystym pożegnaniem jej mąż, Robert Wolański, wystosował do żałobników szczególną prośbę.

"Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech [...] wejdzie do światła w pełni szczęścia. Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu przeznaczyć środki na Fundację [...], która nadal wspiera wiele wspaniałych osób" - napisał w mediach społecznościowych Wolański.

Pogrzeb Agnieszki Maciąg na warszawskich Powązkach. Modelkę żegnały tłumy osobistości ze świata show-biznesu

Pogrzeb Agnieszki Maciąg rozpoczął się o godzinie 11:00 i odbywał się na warszawskich Powązkach. Na miejscu zebrały się tłumy żałobników, wśród których nie zabrakło pogrążonej w smutku rodziny - męża modelki, jej dorosłego syna Michała oraz córki Heleny.

Koleżankę z branży pożegnało także wiele znanych osobistości ze świata kultury. W uroczystości wzięli udział m.in. aktorzy Paweł Wilczak i Piotr Adamczyk, prezenter Olivier Janiak, Monika Olejnik z partnerem, Jolanta Borowiec oraz aktorka Barbara Wrzesińska, była teściowa zmarłej.

Aktor Paweł Wilczak na pogrzebie Agnieszki Maciąg Paweł Wrzecion AKPA

Rodzina Agnieszki Maciąg na jej pogrzebie Paweł Wrzecion AKPA

Zebrani przynieśli ze sobą białe róże. Prochy zmarłej umieszczone zostały w kremowo-beżowej urnie, którą na czas uroczystości ozdobiono jeszcze większą ilością kwiatów w pastelowych odcieniach. Obok ustawiono zdjęcie Agnieszki oraz białe świece. W trakcie uroczystości z głośników wybrzmiał jeden z utworów napisanych przez Maciąg - piosenka "Zatrzymaj czas".

Pogrzeb Agnieszki Maciąg na warszawskich Powązkach Paweł Wrzecion AKPA

Pogrzeb miał charakter świecki i poprowadzony został przez kobiety - w tym mistrzyni ceremonii. Głos zabrały także inne osoby, którym książki czy wykłady Agnieszki Maciąg pomogły w problemach życia codziennego. Nie zabrakło wzruszających wyznań i wspomnień o zmarłej.

Sebastian Karpiel-Bułecka o magii świąt Bożego Narodzenia. "Prezenty nie są dla nas najważniejsze" Newseria Lifestyle/informacja prasowa