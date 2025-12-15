Fani Harry'ego Stylesa są przekonani, iż przyczyną nieobecności gwiazdora w mediach jest nagrywanie nowej płyty. Choć od czasu do czasu Styles daje się zauważyć na ulicy, nie wdaje się w interakcje z przechodniami i śledzącymi go paparazzi.

Harry Styles z wiadomością do fanki. "Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy"

Harry Styles został przyłapany podczas przechadzki i został poproszony o nakręcenie filmiku dla Sydney - młodej fanki, która, jak się okazuje, wiele przeszła. Wokalista przyznał, że ma nadzieję wkrótce ją poznać, zaś film został udostępniony na Snapchacie dla siostrzenicy innego fana.

"Cześć, Sydney! Jestem Harry" - powiedział do kamery. "Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Chciałem się tylko przywitać, bo słyszałem, że przechodzisz przez trudny okres, więc przesyłam ci mnóstwo miłości. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy, trzymaj się" - przekazał Harry.

Harry Styles pracuje nad nową płytą. Na swoim koncie ma już masę hitów

Harry Edward Styles wydał swój debiutancki solowy album w 2017 roku, czyli rok po zawieszeniu działalności grupy. To właśnie 7 kwietnia 2017 roku opublikował utwór "Sign of the Times", zaś miesiąc potem krążek "Harry Styles". Debiut muzyka został bardzo dobrze przyjęty nie tylko przez wiernych fanów, ale i krytyków, którzy określali jego solową twórczość mianem "próby wskrzeszenia ducha rocka lat siedemdziesiątych". Na płycie znalazły się również takie utwory jak "Ever Since New York", "Kiwi", "Carolina", "Meet Me in the Hallway", "Two Ghosts" czy "Sweet Creature".

Swoim drugim albumem, zatytułowanym "Fine Line", solidnie przypieczętował swoją pozycję na rynku muzycznym. Kawałki "Lights Up", "Adore You", "Watermelon Sugar" i "Treat People With Kindness" królowały na listach przebojów i wyznaczyły nowe trendy w muzyce popularnej. Sukces trzeciego krążka - "Harry's House", już nikogo nie zdziwił.

Album zadebiutował na 1. miejscu w Stanach Zjednoczonych na liście "Billboard 200" z ponad 521 tysiącami sprzedanych egzemplarzy w ciągu tygodnia. Piosenka "As It Was" stała się pewnikiem w najważniejszych stacjach radiowych. Harry zestawił w utworze smutek z optymistycznym dźwiękiem i zawadiackim syntezatorem, rodem z lat 80. Muzyk, w ramach trasy "Love On Tour", zagrał w Polsce 2 lipca 2023 roku na Stadionie Narodowym, a teraz, według krytyków i fanów, szykuje kolejne muzyczne niespodzianki, których premiera ma mieć miejsce już w 2026 roku.

